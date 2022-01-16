طاقة

لأول مرة .. 30 مليار جنيه استثمارات تطوير شركات البترول العامة خلال 2022-2023

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الاخيرة غير مسبوق. وأوضح أن ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح علي…

نسمة بيومي 2:12 م, الأحد, 16 يناير 22 2:12 م, الأحد, 16 يناير 22

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الاخيرة غير مسبوق.

وأوضح أن ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح علي توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة .

ولفت إلى أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة الى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023 في اطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية.

جاء ذلك خلال رئاسة الملا باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2022-2023 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، حيث رأس الجمعيات العامة لشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول .

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واشار الملا الي جهود الوزارة لرفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة وخاصة تطوير مصافي التكرير القديمة من كافة النواحي والمضي قدما في التحول الرقمي في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث تتبني الوزارة تنفيذه منذ عام 2016 لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة علي العملية الإنتاجية .


واكد الملا ان ماتم انجازه من خطوات ومشروعات ناجحة في مجال التوافق البيئى للشركات البترولية يعد في منتهى الاهمية من اجل الالتزام بالمعايير البيئية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، مشيرا الي ان الوزارة تولي اهمية قصوي للنواحي البيئية.

كما شدد على اعطاء تدريب العنصر البشري اولوية كبرى لاستمرار الاداء المنشود.

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ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتطور الملحوظ الذى تشهده شركات قطاع البترول في اطار البرنامج الطموح للتطوير والتحديث والاهتمام بالتوافق البيئي والأمن الصناعى الذى توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً كبيراً .

لفت إلى أهمية تعريف الرأي العام بالمجهودات المبذولة في هذا المجال جنباً إلى جنب مع التطور والتقدم الذى يحرزه القطاع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتوفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للسوق المحلى.

وأكد على جهود الوزارة التي تتم حالياً في اطار البرنامج المتميز للتوافق البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وفقاً للمعايير البيئية.


وقد اعتمد المهندس طارق الملا الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركتي تكرير النصر والسويس لتصنيع البترول ، والتي قام باستعراضها المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والكيميائى هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول.

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حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية .

كما حضر المحاسب هشام نور الدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية واللواء وائل الصفتي رئيس الادارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات و الاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الاعمال العام.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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