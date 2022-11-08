لأول مرة.. يوم لإزالة الكربون ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ

تشهد قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ انعقاد يوم إزالة الكربون لأول مرة في تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ، وتركز الجلسة على ماتقوم به صناعة البترول والغاز فى هذا المجال ومناقشة التحديات الخاصة بذلك والالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون .

ويتحدث خلالها جون كيرى المبعوث الرئاسى الامريكى للمناخ ، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة، وجيرد مولر المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية .

كما تشمل ايضاً جلسة نقاشية يشارك فيها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و الدكتورة أمانى ابوزيد مفوضة الاتحاد الافريقى للبنية التحتية والطاقة والرقمنة وكريستيان بروخ الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة ودانيال فيوليتى مدير تنسيق البرامج لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية ويديرها السفير كارلوس باسكال نائب رئيس الطاقة العالمية الشئون الدولية بمؤسسة اس اند ابى الاستشارية العالمية .

وتهتم الجلسة الثانية لصناعة البترول والغاز فى يوم إزالة الكربون المقرر عقده يوم 11 نوفمبر الجارى ضمن فعاليات قمة الامم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ بالقاء الضوء على جهود صناعة البترول والغاز فى ازالة الكربون بدءا من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي .

ويتحدث الرؤساء التنفيذيون لشركات بكتل وشلمبرجير وتكنيب العالمية ونائب رئيس البنك الافريقى للتصدير والاستيراد (افريكسيم بنك) ورئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة المناخ الخاصة بالبترول والغاز ، كما تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بواسطة المهندس أحمد اسامة عرضاً تقديمياً فى موضوع الجلسة .