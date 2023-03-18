لأول مرة.. يسرا تكشف كواليس «1000 حمد الله على السلامة»

كشفت النجمة يسرا كواليس مسلسلها الرمضاني القادم “1000 حمد الله على السلامة” الذي تخوض به الموسم الدرامي الأضخم سنويا والذي يحظى بنسب مشاهدة كبيرة، وتتعاون فيه مع المخرج عمرو صلاح لأول مرة والمنتج جمال العدل.

وتحدثت يسرا في إحدى اللقاءات الإعلامية فقالت : قررت أن أخوض السباق الرمضاني للعام الثاني بعمل كوميدي لأنني أشعر أن الجمهور عاوز يفرح ولا يريد عملا فنيا يشعره بنكد في ظل الظروف الصعبة الحياتية حاليا التي نعيشها”.

وأشارت إلى أن مسلسلها الجديد ” 1000 حمد الله على السلامة”، عمل فني مميز والجمهور سيحبه كثيرا وكنت حريصة على تقديم عمل مختلف وفريق العمل به كبير ومميز والكواليس بيننا رائعة”.

يذكر أن مسلسل 1000 حمدلله على السلامة هو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فيه محمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي.