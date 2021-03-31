لأول مرة .. وزيرة التخطيط تشارك في لقاء على «كلوب هاوس»

وذكرت الوزارة أن التجربة جديدة وذلك اتساق مع مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لطرح رؤى وأفكار الحكومة المصرية

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد لأول مرة وزيرة التخطيط تشارك في لقاء علي كلوب هاوس.

وذكرت الوزارة أن التجربة جديدة وذلك اتساق مع مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لطرح رؤي وأفكار الحكومة المصرية.

وتحقيق التواصل المباشر مع الجمهور تحل اليوم الدكتورة هالة السعيد متحدثا رئيسا على تطبيق كلوب هاوس حول مستقبل الاقتصاد المصرى في ظل جائحة كورونا.

في جلسة يديرها استشاري الاستثمار العقاري محمد علوى ومؤسس رايز اب عبدالحميد شرارة واستشارى التخطيط الاستيراتيجي آية غانم.