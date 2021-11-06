استثمار

لأول مرة.. وزارة التضامن تنظم معرضا لمنتجات طلبة الجامعات

من 7 إلى 10 نوفمبر
مدحت إسماعيل 5:26 م, السبت, 6 نوفمبر 21 5:26 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بعد غد معرضا لمنتجات طلبة الجامعات اليدوية والذي يعد الأول من نوعه الذي تفتتحه الوزيرة تحت شعار “الطلاب المنتجين”.

ويقام المعرض على مساحة ٦٢٥ مترا مربعا بمجمع الكليات بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز قنصوه.

ومن المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من ٧- ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ ويفتح ابوابه لاستقبال الجمهور اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا.

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ويعد هذا المعرض خطوة لتشجيع الطلاب على العمل والإنتاج والدخول إلى سوق العمل والتعرف على احتياجات السوق بحيث يستطيع هؤلاء الشباب تأسيس مشروعات صغيرة ومنتجة والتنشئة على قيم الاستثمار والادخار،ويضم المعرض منتجات خاصة من المشغولات اليدوية والابتكارية من إنتاج الطلاب.

كما يشارك في المعرض ايضاً ٤٠ عارضًا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى منتجات محافظة شمال سيناء، لبيع منتجات ملائمة للطلاب بأسعار اقتصادية.

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ويتكون المعرض من ١٥ برجولة تضم العارضين ومنتجاتهم اليدوية المتنوعة من الملابس والمنسوجات والمفروشات والإكسسوارات.

يذكر أن وزارة التضامن أوجدت قناة اتصال دائمة داخل جميع الجامعات المصرية الحكومية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي وأفرع لبنك ناصر الاجتماعي في جميع الجامعات المصرية، كما تتعاون مع الوزارة في تنفيذ أنشطتها داخل وخارج الجامعات مع عدد من الجمعيات الأهلية القوية، وذلك لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات عملا بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وللاستفادة من طاقاتهم في دفع عجلة التنمية للأمام.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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