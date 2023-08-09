لأول مرة من 14 شهراً .. تراجع أسعار الحديد في مصر 450 جنيهاً للطن بمصنع الجارحي

فاجئت شركة حديد الجارحي للصلب الأسواق لقيامها بالاعلان عن خفض أسعار الحديد في مصر بواقع 450 جنيهاً للطن على ان تطبق تلك الأسعار بداية من غداً الخميس 10-8-2023 في أول تراجع لطن حديد التسليح ارض المصنع منذ 14 شهراً.

وكان أخر تراجع شهدته أسعار الحديد في مصر خلال يونيو 2022 ، ليبدأ المعدن رحلته ما بين الصعود والثبات بشكل قوي بالتزامن مع نقص العملة المحلية في الأسواق.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء ، أن أول تراجع في سعر الحديد جاء من نصيب حديد الجارحي بعد إعلانها تراجع الطن خلال اغسطس الجاري لتسجل أسعار الحديد اليوم في مصر الخاصة بالجارحي للصلب نحو 31500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، بعد إعلان عدد من المصانع تثبيت السعر مطلع الشهر الجاري .

وأضاف فرحات في تصريحات لـ “المال” أنه بعد إعلان الجارحي للصلب خفض الأسعار فمن المرتقب أن يسجل سعر الطن نحو 33 ألف جنيه لصالح المستهلك بعد إضافة النولون ولتراجع المعروض ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

ويأتي السبب الرئيسي في التراجع إلى هبوط الطلب بشكل قوي في الأسواق المحلي بالتزامن الخردة عالميا وسعر البليت مع هبوط في سعر الخامات ساهم في تراجع الأسعار محليا بشكل طفيف مع توقعات بأستمرار ركود الطلب على حديد التسليح خلال أيام.

كانت شركة عز للصلب قد اعلنت ثبات أسعارها للطن لتسجل 32135 جنيها فيما تسجل حديد بشاي نحو 32500 جنيها للطن فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 32050 جنيهًا.

dtd=690 يذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المنتجة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 إلى 300 جنيه.

وتعد «حديد عز» الأكبر إنتاجية فى مصر وأفريقيا، بعدما استحوذت على حصة تصل إلى %9 من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد العام الماضى وانتاج مصر البالغ نحو 15 مليون طن سنويا شاملا المستورد