لأول مرة منذ 60 عاما.. إيطاليا تفشل في التأهل لكأس العالم

علي المصري: فشل المنتخب الإيطالي في الفوز على ضيفه السويدي، وتعادلا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين، بملعب سان سيرو بإياب ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018، لتفشل ايطاليا في التاهل لكاس العالم للمرة الاولي منذ 1958. وعجز الأتزوري عن هز شباك منافسه على مدار 10

علي المصري:

فشل المنتخب الإيطالي في الفوز على ضيفه السويدي، وتعادلا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين، بملعب سان سيرو بإياب ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018، لتفشل ايطاليا في التاهل لكاس العالم للمرة الاولي منذ 1958.

وعجز الأتزوري عن هز شباك منافسه على مدار 100 دقيقة بشوطي المباراة، لينتزع منتخب السويد بطاقة الصعود لكأس العالم بفضل فوزه ذهابًا بملعبه بهدف نظيف يوم الخميس الماضي.