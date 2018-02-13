لأول مرة منذ 3 سنوات.. توماس كوك تستأنف رحلاتها إلى تونس

خالد بدر الدين نظمت شركة "توماس كوك" البريطانية، رحلات جوية لنقل السياح إلى تونس للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، مما يجعلها أول شركة سياحة بريطانية كبرى تستأنف عملياتها هناك منذ قتل مسلح متشدد 30 بريطانيًا و8 من جنسيات أخرى، على…

خالد بدر الدين

نظمت شركة “توماس كوك” البريطانية، رحلات جوية لنقل السياح إلى تونس للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، مما يجعلها أول شركة سياحة بريطانية كبرى تستأنف عملياتها هناك منذ قتل مسلح متشدد 30 بريطانيًا و8 من جنسيات أخرى، على أحد الشواطئ بمدينة سوسة الواقعة على بعد 140 كيلومتر جنوبي تونس العاصمة في عام 2015.

وأعلنت توماس كوك، أن رحلاتها الثلاث إلى مطار النفيضة التونسي، أمس الثلاثاء، كانت محجوزة بالكامل، وستنظم 3 رحلات طيران أسبوعية بما يسمح للبريطانيين بالانضمام إلى زبائن الشركة من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، الذين ظلوا يزورون تونس خلال العامين الأخيرين.

وقال بيتر فانكهاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك: “إن الشركة فعلت كل ما بوسعها فيما يتعلق بموضوع الأمن، كما أبلغ فانكهاوزر راديو هيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق من اليوم قائلا: “سيكون من الحماقة أن أقول إن أي وجهة آمنة 100%، وما يمكنني قوله هو أننا تريثنا في اتخاذ القرار بإعداد برنامجنا”.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه جعل بريطانيا تصدر تحذيرًا بخصوص جميع الرحلات إلى تونس، باستثناء الرحلات الضرورية، وألغت شركات السياحة الكبرى جميع برامج قضاء العطلات هناك.

لكن وزارة الخارجية البريطانية خففت تحذيرها العام الماضي، وقالت مجموعة “TUI” -التى تتخذ من ألمانيا مقرًا لها- منظمة الرحلة التي سقط ضحايا فيها الشهر الماضي، إنها تخطط لعرض قضاء العطلات في تونس من جديد بداية من مايو المقبل، وقرارها باستئناف الرحلات لتونس نتاج لعودة الإقبال.