لأول مرة منذ 24 عامًا.. البنك المركزي الياباني يتدخل لمنع تراجع الين

تدخل بنك اليابان المركزي في سوق الصرف لمنع تراجع الين لأول مرة منذ 1998.

وبحسب “العربية” تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 1998 فوق مستوى 145 مقابل الدولار وذلك مع إبقاء بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند معدلاتها السالبة كما كان متوقعا.

وحافظ البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1%، فيما أبقى عائد السندات الحكومية ذات الـ10 أعوام عند 0%.

وقرر بنك اليابان التخلص بشكل تدريجي من حزمة التحفيز المتعلقة بأزمة كورونا، كما قرر التوسع في دعم احتياجات تمويل الشركات.