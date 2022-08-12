لأول مرة منذ 2006.. ميسي خارج المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية.. و«صلاح» يزين القائمة

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن القائمة الطويلة المكونة من 30 لاعبًا المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021-2022، والتي زينها محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي.

وتواجد محمد صلاح النجم المصري وجناح ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، بينما غاب ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان عن القائمة لأول مرة منذ 2006.

كما شهدت القائمة غياب نيمار دا سيلفا، لاعب باري سسان جيرمان، فيما شهدت تواجد كل من ساديو ماني، رياض محرز وسيباستيان هالير من إفريقيا، إلى جانب محمد صلاح.

وكان صلاح قد تواجد في القائمة نسخة 2018 بالمركز السادس، وحصد المركز الخامس في عام 2019 والسابع في 2021.

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي، ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب آخرها 2017.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

البلجيكي ثيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني

البرتغالي رافائيل لياو – ميلان الإيطالي

الفرنسي كريستوفر نكونكو – ريد بول لايبزج الألماني

الألماني يوشوا كيميتش – بايرن ميونيخ الألماني

الإنجليزي ألكسندر أرنولد – ليفربول الإنجليزي

الكولومبي لويس دياز – ليفربول الإنجليزي

البرتغالي بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي

البولندي روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة الإسباني

البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني

الجزائري رياض محرز – مانشستر سيتي الإنجليزي

البرازيلي كاسيميرو – ريال مدريد الإسباني

الكوري الجنوبي سون هيونج مين – توتنام الإنجليزي

البرازيلي فابينيو – ليفربول الإنجليزي

الفرنسي كريم بنزيمة – ريال مدريد الإسباني

الإنجليزي فيل فودين – مانشستر سيتي الإنجليزي

الإنجليزي هاري كين – توتنام الإنجليزي

الأوروجوياني داروين نونيز – ليفربول الإنجليزي

السنغالي ساديو ماني – بايرن ميونيخ الألماني

الفرنسي مايك ماينيان – ميلان الإيطالي

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي

الكرواتي لوكا مودريتش – ريال مدريد الإسباني

الإيفواري سيباستيان هالير – بوروسيا دورتموند الألماني

الألماني أنطونيو روديجير – ريال مدريد الإسباني

البرتغالي كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الصربي دوشان فلاهوفيتش – يوفنتوس الإيطالي

الهولندي فيرجيل فان دايك – ليفربول الإنجليزي

البرتغالي جواو كانسليو – مانشستر سيتي الإنجليزي

الفرنسي كيليان مبابي – باريس سان جيرمان الفرنسي

النرويجي إرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي