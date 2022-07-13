لأول مرة منذ 20 عاما.. اليورو أقل من واحد دولار

أفادت قناة العربية بأن سعر اليورو انخفض اليوم الأربعاء، تحت أقل من واحد دولار لأول مرة منذ 20 عاما.

وتأثر سعر اليورو بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي، وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة التكافؤ مع الدولار الأميركي الرمزية والتي لم يتمّ تجاوزها منذ ديسمبر 2002.

وتم تداول اليورو مقابل 0,9998 دولار قرابة الساعة 1245 بتوقيت غرينتش، في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر يونيو.

ومنذ أن أصبحت متاحة للتداول في العام 1999، أمضت العملة الأوروبية الموحدة اليورو وقتاً قصيراً جداً دون مستوى التكافؤ مع الدولار.

وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك بين العامين 1999 و 2002، عندما هبطت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.82 دولار في أكتوبر 2000.

وانخفض اليورو بنسبة 12% تقريباً هذا العام، وتراجع إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً الثلاثاء، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة. كما انتقلت ألمانيا إلى المرحلة الثانية من خطة طارئة للغاز من ثلاثة مستويات، وحذرت من ركود إذا توقفت تدفقات الغاز الروسي.

خلال تاريخه القصير نسبياً، أصبح اليورو ثاني أكثر العملات رواجاً في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، وكان معدل التداول اليومي لليورو / الدولار هو الأعلى بين العملات في السوق العالمية التي يبلغ حجمها 6.6 تريليون دولار في اليوم.