لأول مرة منذ 14 عامًا.. مطاعم ماكدونالدز ترفع سعر التشيز برجر 20% في بريطانيا

قررت مطاعم ماكدونالدز رفع سعر التشيز برجر بنسبة 20% في بريطانيا ، في أول رفع لسعر السلعة المشهورة منذ 14 عامًا مع ارتفاع التضخم الذى يضرب البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وسيرتفع سعر التشيز برجر إلى 1.19 جنيه استربينيا من 99 بنس.

وقال رئيس سلسلة مطاعم ماكدونالدز في المملكة المتحدة للعملاء أمس الثلاثاء، إن ماكدونالدز ستزيد أيضًا الأسعار بمقدار 10 إلى 20 بنس للسلع الأخرى التي تضررت من ارتفاع التكاليف.

قال أليستير ماكرو ، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز في المملكة المتحدة وأيرلندا: “نعيش أوقاتًا صعبة للغاية”. “تمامًا مثلك أنت .. شركتنا ، وأصحاب الامتياز الذين يمتلكون ويديرون مطاعمنا ، وموردونا جميعًا يشعرون بتأثير ارتفاع التضخم”.

وتأتي الزيادة ، التي ستأخذ التشيز برجر فوق نقطة السعر المهمة نفسيا البالغة جنيها استرلينيا ، في الوقت الذي يحوم فيه تضخم أسعار المستهلك البريطاني حول أعلى مستوياته في 40 عامًا ومن المتوقع أن يصل إلى 11% في أكتوبر.

وقال ماكرو إن الزيادات تم تأجيلها لأطول فترة ممكنة ، وإن الشركة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الأسعار في متناول الجميع.

كما قامت السلسلة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها ، والتي تدير أكثر من 36000 مطعم في أكثر من 100 دولة ، برفع الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 6% العام الماضي ، بما يتماشى مع الزيادات في الشركات الأخرى التي تركز على المستهلك والتي تواجه تضخمًا أعلى وسط طلب قوي بعد الجائحى واضطراب سلسلة الإمدادات.