لأول مرة منذ 10 سنوات.. مبيعات أستون مارتن تقفز 67%

خالد بدر الدينأعلنت شركة "أستون مارتن" البريطانية المشهورة بصناعة السيارات الرياضية، التي يقودها العميل السري جيمس بوند فى أفلام الجاسوسية الخيالية، أن المبيعات قفزت 67 %، خلال النصف الأول من العام الجارى لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.وذكرت وكالة "رويترز"، إن مبيعات سيارات أستون مارتن التي تأسست

خالد بدر الدين

أعلنت شركة “أستون مارتن” البريطانية المشهورة بصناعة السيارات الرياضية، التي يقودها العميل السري جيمس بوند فى أفلام الجاسوسية الخيالية، أن المبيعات قفزت 67 %، خلال النصف الأول من العام الجارى لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وذكرت وكالة “رويترز”، إن مبيعات سيارات أستون مارتن التي تأسست منذ 104 سنوات ارتفعت إلى 2439 وحدة بفضل الطراز الجديد DB 11 الذى ساعد على انتعاش أرباحها النصف سنوية، لتتجاوز قبل خصم الضرائب 21.1 مليون جنيه استرليني (27 مليون دولار)، خلال الستة شهور الأولى من هذا العام وذلك لأول لها منذ عام 2008، ومقارنة مع خسارة قدرها 82.3 مليون استرليني فى نفس الشهور من العام الماضي.

وقال مارك ولسون، المدير المالي للشركة في تصريحات لـ”رويترز”: “إنها زيادة كبيرة في الحجم كما يتوقع زيادة مبيعات العام بأكمله بأكثر من 33 % لتصل إلى 5 آلاف سيارة، ومن الممكن للغاية أن تحقق الشركة هذا العام ربحا قبل الضرائب للسنة بأكملها وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010”.

وكان الطلب منخفضاً العام الماضي، حيث كانت الشركة ما زالت تبيع طرازات أقدم قبيل طرح عدة سيارات جديدة مصممة لتعزيز الأحجام وزيادة جاذبية الموديلات المبتكرة.

وتباشر شركة صناعة السيارات المملوكة بالأساس لمجموعة مستثمرين كويتيين وإيطاليين خطة إصلاح قد تتضمن طرحها في البورصة بنهاية العقد الحالي.