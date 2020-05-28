لأول مرة منذ سنوات.. منير وأنغام وتامر حسني يحيون حفلات العيد بدون جمهور

قررت الشركة المتحدة برعاية تامر مرسي تقديم حفلات غنائية للجمهور، في أيام عيد الفطر المبارك دون جمهور يحضر هذه الحفلات لأول مرة منذ سنين طويلة .

ووافق على إحياء هذه الحفلات بعض المطربون منهم محمد منير وتامر حسني وحميد الشاعري وأنغام وهشام عباس، وحقق حفل الفنان تامر حسني مشاهدة كبيرة وتريند عبرمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك حفل انغام .

أحمد محيي: هذه الحفلات تخرج الناس من همومهم وتفاعل الكثيرون معها

يقول الملحن أحمد محي إننا في هذه الظروف التي نعيشها بسبب أزمة فيروس كورونا، لايمكن أن يتواجد أي جمهور في أي حفل غنائي يقدم.

وأضاف أنه بالتأكيد الحفلات الغنائية المصاحبة لجمهور تكون أفضل بكثير مما يقدم حاليا على الشاشات، لكن يشاهد الكثيرون هذه الحفلات الفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك ويويتوب وغيرها .

وتابع قائلا ايضا ان هذه الحفلات التي اذيعت في عيد الفطر المبارك، احدثت نوعا من التفاعل بين الجمهور والمطرب لكن ليس بدرجة تفاعلهم لايف معه .

وأشار محيي إلى أن هذه الحفلات تهدف لاسعاد الناس وخروجهم من همومهم ومشاكلهم وخوفهم من هذا الوباء الخطير .

علي عبد الفتاح: لايجب التقليل من جهود المطربين والقائمين عليها

وقال المسؤول الإعلامي بشركة مزيكا للإنتاج الموسيقي علي عبد الفتاح إن هذه الحفلات الفنية هي الأمر المتاح حاليا للمطربين في وجود ازمة كورونا .

وأكد أنها إحدى الأفكار الجديدة المقدمة في ظل وسائل الاتصال الحديثة ، لاسيما انه بدلا ان نفتقد وجود الحفلات الفنية في الأعياد ، بسبب هذه الازمة يتم تقديم حفلات اون لاين ويتابعها الجمهور عبر القنوات عالهواء وذلك سيعوض الروح التي افتقدها الناس في الحفلات اللايف التي كان يقدمها نجوم الغناء في مناسبات الاعياد سنويا .

وأضاف أنه لا يجب التقليل من جهود المسؤولي عن هذه الافكار الجديدة، علاوة على المطربين الذين يسعون لتقديمها ايضا، ونتمنى ان يشارك فيها الفترة المقبلة معظم نجوم مصر والوطن العربي لاسيما بعد الجرعة المكثفة من دراما رمضان التي شاهدها الجمهور يحتاجون حاليا لمشاهدة اشكال مختلفة من الفن مثل حفلات اون لاين ، خاصة ان الناس يجلسون في منازلهم وفي ذلك اضفاء متعة لهم بمشاهدة هذه الحفلات .

إسلام خليل: تقديمهم لهذه الحفلات خوفا من استمرار أزمة كورونا وقتا طويلا

ويرى الشاعر الغنائي إسلام خليل أن هذه الحفلات الغنائية بدون جمهور لايكون فيها تفاعلا حقيقيا مع الناس في البيوت .

ولفت إلى أن الحفل الغنائي معروف بتواجد جمهور كبير فيه يصفق للأغنية الجميلة والمطرب ، حتى نشعر بروح في الحفل لكن ذلك ليس متوفرا في هذه الحفلات المذاعة على الشاشات حاليا .

وأكد خليل ان سبب تقديم هؤلاء المطربين لحفلات غنائية حاليا دون جمهور ، لخوفهم من استمرار ازمة فيروس كورونا لفترة طويلة ، مما سيؤدي لعدم تواجدهم بقوة على الساحة الفنية .

وأشار إلى أن الجمهور المصري يحرص على مشاهدة افلام سينمائية ، في العيد وليس حفل فني بدون جمهور مثلما نرى حاليا .