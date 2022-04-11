لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. توقعات بانخفاض حجم الودائع في البنوك الأمريكية

جاء تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” متوقعا أن ينخفض حجم الودائع في البنوك الأمريكية هذه السنة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار التقرير -كما ورد بموقع العربية- إلى أنه”رغم زيادة أسعار الفائدة إلا أن محللي البنوك يتوقعون أن تتراجع الودائع بنسبة 6% في أكبر 24 مصرفًا أمريكيًّا تشكل مؤشر KBW Nasdaq Bank ولديها نحو 60% من الودائع بحجم تسعة عشر تريليون دولار”.

وأكد أن التضخم المتزايد يؤدي إلى تآكل قيمة الأموال المخزنة في البنوك، ويدفع بالمودعين للبحث عن فرص بديلة للحصول على عوائد أعلى تحفظ قيمة أموالهم.

ويكون هذا الخبر جيداً لأن هذه السيولة الخارجة من البنوك ستنعش الاقتصاد، لكن البنك المركزي الأمريكي الذي يراقب حركة الودائع الآن، قد يتجه إلى رفع الفائدة بشكل أكبر من المتوقع لكي يحارب التضخم.

يذكر أن توقعات تراجع الودائع لم تكن على طاولة المحللين قبل شهرين فقط، بل كانت تقديرات فبراير أن تزيد الودائع بنسبة 3%، لكن بعد ذلك تغيّرت الحسابات وتم قطع نحو تريليون دولار من التقديرات.

وذكر التقرير: “على أرض الواقع، الصورة ليست سوداوية كما تبدو، فالبنوك الأمريكية لديها فوائض ضخمة من الودائع تشكّلت خلال أزمة كورونا، عندما خبأ الناس الأموال التي تلقوها كمساعدات من الحكومة، بينما خزّنت الشركات النقد للتحسب من مخاطر الأزمة”.

ولفت أن هناك 35% زيادة في الودائع لهذا السبب وبنحو 5 تريليونات دولار على مدار عامي كورونا.