لأول مرة.. مصر تطرح أراضٍ سياحية للمستثمرين بالجنيه

خالد بدر الدين أعلن سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية، أن بلاده تعتزم طرح أراض سياحية على المستثمرين، خلال الربع الأخير من 2017 بالعملة المحلية، وإن كانت مصر عادة ما تطرح الأراضي السياحية بالدولار الأمريكي. وأضاف سعد، في تصريحات لـ"رويترز"، أن هيئة التنمية السي

خالد بدر الدين

أعلن سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية، أن بلاده تعتزم طرح أراض سياحية على المستثمرين، خلال الربع الأخير من 2017 بالعملة المحلية، وإن كانت مصر عادة ما تطرح الأراضي السياحية بالدولار الأمريكي.

وأضاف سعد، في تصريحات لـ”رويترز”، أن هيئة التنمية السياحية تسعى لطرح 67 مليون متر مربع على المستثمرين السياحيين ”بالجنيه المصري للمرة الأولى لتحفيز المستثمرين على اقتناص هذه الأراضي“.

وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، وتضررت السياحة بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.

ولكن القطاع شهد انتعاشا قويا هذا العام مع نمو أعداد السياح الوافدين وارتفاع الإيرادات، وأبلغ مسؤول حكومي رفيع المستوي في مصر رويترز الأسبوع الماضي أن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 170 % لترتفع إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 % لتصل إلى 4.3 مليون سائح.

وقال سعد: ”طروحات الأراضي ستضم 119 فرصة استثمارية في القطاعات الفندقية والترفيهية والخدمية ومراكز المؤتمرات والمعارض الدولية وتنقسم الأراضي إلى 34 مليون متر مربع فى البحر الاحمر و25 مليون متر مربع في جنوب سيناء و1.3 مليون متر مربع في الأقصر و6.5 مليون متر مربع في الفيوم“.

وأضاف سعد أن الهيئة أرسلت قائمة بمساحات ومواقع تلك الأراضي إلى الهيئة العامة للاستثمار وسيجري تسعير الأراضي ”فور إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد“.

ويتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره من مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام، مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.