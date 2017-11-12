لأول مرة.. مصر تخوض آخر جولة من تصفيات المونديال بدون ضغوط

علي المصري: على غير العادة، يخوض المنتخب الوطنى، لقاء الجولة الأخيرة فى التصفيات الإفريقية لكأس العالم، بدون ضغوط، بعدما ضمنت التأهل لروسيا 2018، من الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة، بعد فوزه على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، على ملعب الجيش المصرى ببرج…

علي المصري:

على غير العادة، يخوض المنتخب الوطنى، لقاء الجولة الأخيرة فى التصفيات الإفريقية لكأس العالم، بدون ضغوط، بعدما ضمنت التأهل لروسيا 2018، من الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة، بعد فوزه على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.

ويحفل تاريخ مصر فى تصفيات القارة السمراء، بالعديد والعديد من المقالب، التى أطاحت فى النهاية بمنتخب الفراعنة من المشاركة فى المونديال، وتعد هذ هي المرة الأولى في تاريخ المنتخب المصري، الذي يخوض فيه مباراته الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وهو متأهل مسبقاُ إلى النهائيات.

ونستعرض فى التقرير التالى، أبرز العقبات التى أصطدم بها منتخب مصر، فى طريقه لكأس العالم، علما بأن المنتخب المصرى هو أول منتخب عربى وإفريقى يتأهل لكأس العالم، التى استضافتها إيطاليا، والمفارقة أن أول مشاركتين للفراعنة كان فى نفس البلد، إضافة لنسة 2018 التى ستقام فى روسيا.

تاريخ طويل

بدأ منتخب مصر المشاركات المتتالية في التصفيات المؤهلة للمونديال، منذ السادس عشر من مارس عام 1934، عندما خاض التصفيات المؤهلة لمونديال إيطاليا، ولعب مباراة الذهاب أمام فلسطين في القاهرة، وانتهت بفوز الجيل الأول من لاعبي المنتخب المصري 7-1، قبل أن يؤكد المصريون صعودهم للمونديال في لقاء العودة بالفوز 4-1 في فلسطين.

غابت مصر عقب ذلك عن المشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال، ثم عادت مع التصفيات المؤهلة لمونديال سويسرا 1954، ولعب المنتخب المصري دورا فاصلا أمام إيطاليا، انتهى بفوز الأزوري في لقائي الذهاب والعودة بنتيجتي 1-2 في القاهرة، و5-1 في ميلان.

انسحب المنتخب المصري من تصفيات المونديال عقب ذلك في بطولات 1958 و1962 و1966، ولم يشارك من الأساس في تصفيات نسخة المكسيك 1970، ثم عاد للمشاركة في التصفيات مرة أخرى انطلاقاً من نسخة ألمانيا الغربية 1974، وسريعاً خرج وقتها الفراعنة من التصفيات، عقب خسارتهم في مجموع لقائي الذهاب والعودة في الدور الأول أمام تونس 3-2.



صدمة تونس 1977

أول تصفيات حقيقية يخوضها المصريون، كانت تصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم التي استضافتها الأرجنتين عام 1978، ووقتها أدى الفراعنة تصفيات رائعة لعبوا خلالها 10 مباريات فازوا في 6 وتعادلوا في 2 وخسروا في 2، وسجل الفريق 15 هدفاً ودخل مرماه 12.

تأهل المنتخب المصري إلى المرحلة النهائية من التصفيات في مواجهة المنتخب التونسي على البطاقة الإفريقية الوحيدة المؤهلة للمونديال آنذاك، وفاز المصريون في القاهرة 3-2 في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 1977، ووقتها أحرز محمود الخطيب أيقونة الكرة المصرية هدفه التاريخي في مرمى الحارس التونسي التاريخي عتوقة.

وتأهب المنتخب المصري إلى الاحتفال بالصعود الثاني في تاريخه للمونديال، إلا أن الجماهير والمسؤولين المصريين بالغوا في الفرحة المبكرة فجاء السقوط قوياً وغير مسبوقاً أمام نسور قرطاج في العاصمة تونس بنتيجة (4-1) فصعدت تونس للمرة الأولى في تاريخها لكأس العالم.

عقدة شمال إفريقيا

تغير نظام التصفيات الإفريقية وزاد عدد المنتخبات الإفريقية المؤهلة للمونديال إلى منتخبين، وهو ما منح المنتخب المصري وجمهوره أملا حقيقياً في الصعود مجدداً للمونديال عقب المشاركة اليتيمة عام 1934 إلا أن الخروج تكرر في مونديالي 1982 و1986 على يد المنتخب المغربي، وفي المرتين حدث ذلك في الدور قبل النهائي من التصفيات.

والمثير أن المغرب خرجت من الدور النهائي من تصفيات مونديال إسبانيا 1982 على يد الكاميرون فيما حلقت للمرة الثانية في تاريخها إلى النهائيات عام 1986 بعد تخطيها ليبيا في الدور النهائي من التصفيات الإفريقية.

التأهل الثاني للمونديال

قاد المدرب التاريخي لمصر الراحل محمود الجوهري كتيبة المصريين في تصفيات كأس العالم ووقتها صعد الفريق للدور النهائي من التصفيات ليصطدم بمنتخب عربي شمال إفريقي آخر هو المنتخب الجزائري، إلا أن خطط واستحكامات الجوهري الدفاعية هذه المرة حالت دون الخسارة في لقاء الذهاب في مدينة قسنطينة الجزائرية، قبل الفوز في بيت المنتخب المصري استاد القاهرة بهدف نظيف في لقاء العودة سجله حسام حسن.

عاد المنتخب المصري إلى عدم التوفيق مرة أخرى ففشل في تصدر مجموعته التمهيدية في تصفيات مونديال “أمريكا 1994” وذلك عندما تعادل مع زيمبابوي بدون أهداف في المباراة المعادة الشهيرة والتي أقيمت في فرنسا فصعد محاربو زيمبابوي إلى المرحلة النهائية من التصفيات للمرة الأولى في تاريخهم، ثم تغير نظام تصفيات المونديال عقب ذلك فأصبحت المنتخبات الأفريقية تقسم على مجموعات يتأهل متصدرها إلى النهائيات.

مرارة المرحلة النهائية

لم يتذوق المصريون طعم الفرحة في المرحلة النهائية من مباريات المجموعات التي شاركوا فيها على مدار أكثر من 18 سنة وتحديداً منذ تصفيات مونديال 1998 وحتى تصفيات 2006، ففي تصفيات “فرنسا 1998” تأهلت تونس مبكراً جداً إلى النهائيات عقب تصدرها للمجموعة الثانية أمام مصر برصيد 16 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة ما جعل المباراة الختامية لمصر أمام ليبيريا غير ذات أهمية على الإطلاق رغم أنها انتهت (5-0) لصالح الفراعنة.

في تصفيات 2002 امتلك المصريون أملاً ضعيفاً في التأهل للمونديال في المرحلة الأخيرة وكان يقتضي ذلك تحقيق الفوز على المنتخب الجزائري على ملعبه ووسط جماهيره بفارق كبير من الأهداف، إلا آن أمال الجوهري ورجاله ذهبت أدراج الرياح عقب التعادل في عنابة (1-1).

معاناة كبيرة عاشتها الجماهير المصرية مع تصفيات مونديال “ألمانيا 2006” إذ سريعاً ما فقد الفريق كل آماله في التأهل للنهائيات بخسارته العديد من المباريات السهلة مثل السقوط أمام كوت ديفوار في الإسكندرية والخسارة من ليبيا فحل المنتخب المصري في المركز الثالث في المجموعة برصيد 17 نقطة إلا أن الأمر الذي لا ينسى في تلك التصفيات أن الفراعنة في المرحلة الأخيرة أطاحوا بالكاميرون عقب التعادل في دوالا (1-1).

معركة أم درمان

لن ينسى الكثيرون سواء في مصر أو الجزائر تصفيات التأهل إلى مونديال جنوب إفريقيا عندما خاض منتخبا مصر والجزائر تصفيات محتدمة بلغت فيها الندية مداها لدرجة تعادلهما في كل شيء في المجموعة الثالثة (تصدر كلاهما المجموعة برصيد 13 نقطة) فخاضا مواجهة حاسمة في أم درمان بالسودان انتهت بفوز الجزائر بهدف دون رد في مباراة كانت مشتعلة وحماسية وأثارت الكثير من الجدل عقب ذلك.

نكسة كوماسي



في تصفيات مونديال 2014 سار كل شيء على ما يرام مع المنتخب المصري فتصدر مجموعته في الدور التمهيدي برصيد 18 نقطة محققاً لأول مرة في تاريخه نسبة فوز بلغت 100%، فصعد لمواجهة غانا في الدور النهائي، ورغم التفاؤل الشديد الذي صاحب المصريين في تلك المواجهة كون لقاء العودة سيكون في القاهرة إلا أن لقاء الذهاب كان كارثة بكل المقاييس، إذ خسر منتخب الفراعنة وقتها (6-1) متلقياً الهزيمة الأسوأ في تاريخ مشاركته في التصفيات، وهو ما جعل مواجهة الإياب في مصر تبدو وكأنها تحصيل حاصل فانتهت بفوز أبو تريكة ورفاقه (2-1) فقط.

من كل ما سبق ندرك قيمة وأهمية الإنجاز الذي حققه كوبر ورجاله في التصفيات الحالية والتي فرضوا خلالها تأهلهم للمونديال للمرة الثالثة في تاريخ الفراعنة عقب تصدرهم للمجموعة الخامسة بعد نهاية المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة برصيد 12 نقطة متقدمين بفارق 4 نقاط أمام أوغندا.