لأول مرة .. مصر تحقق فائضا في التبادل التجاري مع بريطانيا

استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحدث تقرير حول حركة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن حيث أشار التقرير الى ان الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نموا غير مسبوق خلال عام 2022 بنسبة زيادة 83% حيث بلغت مليار و686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021،محققة فائضا لأول مرة في الميزان التجاري بين البلدين.

ولفت التقرير إلى أن مصر حققت لأول مرة فائضا في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2022 مقارنة بعجز مزمن في الميزان التجاري معها خلال السنوات الماضية منتهية بعجز قيمته 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية غير البترولية للمملكة المتحدة شهدت زيادة كبيرة خلال عام 2022 بنسبة 55% حيث بلغت مليار و404 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 907 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.

وأوضح التقريرأن المملكة المتحدة تحتل المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.8 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2021.

كان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد عقد عدد من اللقاءات – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع رؤساء المكاتب التجارية في الخارج بدول ألمانيا والسعودية وإسبانيا وفرنسا واليونان حيث تم استعراض تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول خلال عام 2022، كما استعرض الوزير أحدث تقرير حول معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة خلال العام الماضي والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن.

حققت الصادرات المصرية نموا غير مسبوق في إجمالي الصادرات للمملكة المتحدة خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز النفاذ) بنسبة زيادة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ 921 مليون جنية إسترليني خلال عام 2021، حيث شهدت الصادرات المصرية غير البترولية للمملكة المتحدة زيادة كبيرة خلال عام 2022 بنسبة 55% لتحقق 1404 مليون جنية إسترليني مقارنة بـ 907 مليون جنية إسترليني خلال عام 2021 وذلك وفقاً لإحصائيات الجانب البريطاني لتحقق مصر فائض في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنية إسترليني خلال عام 2022.