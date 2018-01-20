لأول مرة.. محمد لطفي في رمضان بمسلسلي أيوب وبركة

أحمد حمديكشف النجم محمد لطفي عن قيامه حاليا بتصوير مسلسلين مختلفين ليشارك بهما في الموسم الرمضاني 2018 على غير عادته بعد نجاحه رمضان الماضي في مسلسل كلبش مع النجم أمير كرارة. وأضاف في تصريحات خاصة للمال نيوز أنه يشارك في بطولة مسلسل أيوب مع النجم مصطفى شعبان في رمضان ويقوم فيه بشخصية

أحمد حمدي

كشف النجم محمد لطفي عن قيامه حاليا بتصوير مسلسلين مختلفين ليشارك بهما في الموسم الرمضاني 2018 على غير عادته بعد نجاحه رمضان الماضي في مسلسل كلبش مع النجم أمير كرارة.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال نيوز أنه يشارك في بطولة مسلسل أيوب مع النجم مصطفى شعبان في رمضان ويقوم فيه بشخصية حسن الوحش وهي شخصية تميل لطابع اجتماعي مختلف وجديد عليه تماما.

وأشار أيضا إلى أنه يشارك في مسلسل بركة مع النجم عمر سعد أيضا بشخصية كساب.

ولفت إلى أن العملين إنتاج شركة واحدة سنيرجي ويسعى للتوفيق بين مواعيد تصوير المسلسلين الفترة الحالية في العديد من الأماكن منها مدينة الانتاج الاعلامي