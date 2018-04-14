لأول مرة.. مبيعات بورش الفاخرة تتجاوز 63.5 ألف سيارة

خالد بدر الدينأعلنت شركة "بورشه" الألمانية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، أن مبيعاتها خلال الثلاثة شهور الماضية، تجاوزت ‎63 ألفًا و500 سيارة على مستوى العالم، بقيادة موديلات 911 التى زادت مبيعاتها 35 %، خلال نفس الفترة.وذكرت وكالة "أوتوموتيف نيوز" الأمريكية، أن إجمالى مبيعات شركة بورش الع

خالد بدر الدين

أعلنت شركة “بورشه” الألمانية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، أن مبيعاتها خلال الثلاثة شهور الماضية، تجاوزت ‎63 ألفًا و500 سيارة على مستوى العالم، بقيادة موديلات 911 التى زادت مبيعاتها 35 %، خلال نفس الفترة.

وذكرت وكالة “أوتوموتيف نيوز” الأمريكية، أن إجمالى مبيعات شركة بورش العالمية قفز بأكثر من 6 %، خلال الربع الأول الماضى، مع تزايد مبيعاتها فى الأسواق الأمريكية والأوروبية، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتسجل أفضل مبيعات فصلية فى تاريخها.

وأكد ديتليف فون بلاتين، مدير المبيعات والتسويق بشركة بورش، أن موديلات ماكان الرياضية متعددة الأغراض تصدرت المبيعات بأكثر من ‎23 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الجارى، وتوقع استمرار ارتفاع المبيعات بقية شهور العام الحالى مع تزايد اهتمام العلامة التجارية بإنتاج سيارات كهربائية، منها ميشن إى كروس توريسمو الهجين، وتطوير التكنولوجيا الرقمية.

وبلغت مبيعات بورش فى الأسواق الأوروبية أكثر من ‎20 و600 سيارة بنسبة نمو 8 %، منها 7 آلاف و700 وحدة فى السوق الألمانية.



وحافظت الصين على موقعها كأكبر سوق لبيع سيارات بورش في الربع الماضى بمبيعات أكثر من 18 ألفًا و600 وحدة بزيادة ‎3% عن مبيعات نفس الربع من العام الماضي، فى حين أن مبيعات بورش فى السوق الأمريكية توقفت عند ‎14 ألف وحدة، بزيادة ‎10 % عن مبيعات نفس الربع من العام الماضى.