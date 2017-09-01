لأول مرة.. كريم فى بورسعيد ودمياط

أمانى العزازى أعلن مكتب ستوب كار، وكيل شركة كريم، عن بدء عمل المشروع فى بورسعيد ودمياط. ودعا المكتب أصحاب السيارات الخاصة الملاكى والأجرة للتقدم للعمل وفق منظومة شركة كريم بمتوسط دخل شهري يتراوح بين 2500 و7500 جنيه وفقًا لعدد ساعات العمل. وقصرت الشركة شروط التعامل معها على

أمانى العزازى

أعلن مكتب ستوب كار، وكيل شركة كريم، عن بدء عمل المشروع فى بورسعيد ودمياط.





ودعا المكتب أصحاب السيارات الخاصة الملاكى والأجرة للتقدم للعمل وفق منظومة شركة كريم بمتوسط دخل شهري يتراوح بين 2500 و7500 جنيه وفقًا لعدد ساعات العمل.

وقصرت الشركة شروط التعامل معها على أصحاب السيارات موديل حديث من 2007 وحتى 2017.

وأعلنت ستوب كار، وكيل شركة كريم، خطوات العمل للمتقدمين فى إطار تطبيق هاتفى يتم تحميله على الهاتف لاستقبال طلبات العملاء وبدء عمل البرنامج بمجرد قبول قائد السيارة طلب العميل، ويتولى التطبيق أيضًا إصدار الفاتورة للعميل.

– وحددت الشركة مجموعة من أوراق التقدم للوظيفة شملت:

1- رخصة قيادة سارية.

2-رخصة السيارة سارية.

3- صورة البطاقة.

4- فيش جنائي موجّه لشركة كريم.

من ناحية أخرى أكد مكتب Stop car، التابع لشركة كريم ببورسعيد ودمياط، تقديم حزمة من الخدمات المميزة للعاملين، ضمن مشروع كريم أبرزها تحويل المستحقات المالية بعد نهاية الدورة في أسرع وقت، وتقديم دعم فني على مدار 12 ساعة يوميًّا مكالمات وواتس أب، وتقديم المساعدة الفنية عن طريق أقدم عناصر في كريم، وتخفيضات فى أسعار تغيير الإطارات والبطاريات وغسيل وتشحيم السيارات.

ولم تجد دعوة كريم ترحيبًا بين المواطنين نظرًا لانتشار مكاتب تأجير السيارات بالمحافظة وتعدد وسائل النقل الداخلى، ورأى آخرون أن عمل كريم سيكون مقصورًا على المناطق الصناعية والتجمعات السكنية التى تقع خارج حدود المحافظة وكذلك خدمة العاملين بالمشروعات القومية غرب وشرق بورسعيد الذين يقعون فريسة لمغالاة أصحاب سيارات الأجرة فى تقدير قيمة المسافة التى يقصدها المواطن للوصول إلى عمله بتلك المناطق.

يُذكر أن “كريم” شركة رائدة في مجال تكنولوجيا النقل البرّي تختص بتقديم خدمات توصيل سريعة ومريحة مع سائق خاص في مختلف مدن المنطقة من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية، وقد تأسست الشركة في يوليو عام 2012م وتدير مكاتب لها في 18 مدينة بمختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتتميز خدماتها بالمرونة والراحة والأمان، كما تتيح لزبائنها من الأفراد والمؤسسات طلب إحدى السيارات العديدة المتوفرة مع سائق لتصلهم في مكان تواجدهم إما فورًا أو في وقت لاحق، من خلال موقع الشركة الإلكتروني، أو عبر تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها، بالإضافة إلى إمكانية رصد وتتبع مكان السيارة بشكل آلي وآني على الخريطة، والدفع بسهولة نقدًا أو بوساطة بطاقة الائتمان.