لأول مرة في مصر.. «لوريال مصر» تعقد «قمة استدامة الموردين»

أطلقت شركة لوريال مصر، الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل “قمة استدامة الموردين” تحت مسمى “The 1st Supplier Sustainability Summit” عبر شبكة الإنترنت لأول مرة في مصر لمناقشة استدامة مواد الدعاية والتسويق من مواد عرض بمراكز ونقاط البيع والمحلات.

وذلك بهدف تمكين الموردين من اعتماد واستخدام مواد أكثر استدامة وقابلة للتدوير أو إعادة الاستخدام لتقليل الآثار البيئية السلبية وتقليل الانبعاث الحراري.

وتأتى هذه القمة تماشيا مع رؤية 2030 لمجموعة لوريال تحت مسمى “لوريال من أجل المستقبل” والتي تركز على ثلاثة محاور رئيسية:

أولا: استمرار التغير الداخلى من خلال احترام حدود والموارد الطبيعية خلال جميع دورة الإمداد مراحل جميع التشغيل المختلفة بمجموعة لوريال خاصةً التغير المناخي، موارد المياه، التنوع البيئي، والموارد البيئية.

ثانيا: مشاركة ودعم الموردين وشركاء لوريال على تطبيق حلول أكثر استدامة.

ثالثا: المساهمة في مواجهة التحديات العالمية والتقليل من الآثار السلبية على البيئة والمجتمعات التي تعمل بها والتى خصصت لها مجموعو لوريال 150 مليون يورو.

وتعد “قمة استدامة الموردين” خطوة فى تفعيل استراتيجية “لوريال من أجل المستقبل” فى مصر والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات مع الفئات المستهدفة لرفع الوعي حول كيفية تحقيق الاستدامة فى مجال عملهم كل في تخصصه، وتطبيق عدد لا يقل عن 5 قواعد من الـ 14 قاعدة الذهبية الخاصة بشركة لوريال لتحقيق الاستدامة.

إضافة الى استراتيجية الاستدامة الثلاثية التي تقوم على احترام والتقليل من استخدام الموارد الطبيعية واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.



وتميزت القمة بحضور متحدثين من مجموعة لوريال العالمية على رأسهم مارى لوجاك، رئيس مشروعات الاستدامة والتصميم التجاري، وڤيرونيك آلياس، رئيس موارد المستدامة غير المباشرة، وغيرهم من المتحدثين من لوريال مصر.

وعلق بنوا جوليا المدير العام لشركة لوريال مصر خلال كلمته قائلاً: “تهدف استراتيجية “لوريال من أجل المستقبل” التي تم اطلاقها عام 2020 إلى تحقيق الاستدامة البيئية من خلال ثلاث محاور رئيسية، المحور الثاني منها هو مشاركة المعرفة ودعم ونشر الوعي بما يُمكن شركائنا من امتلاك القدرة على اختيار حلول أكثر استدامة واحداث تغيير ملموس في البيئة المحيطة”.

وأضاف: “نعمل في لوريال مصر على تفعيل دورنا كمستثمر مسئول، حيث حرصنا خلال عملنا منذ 11 عاما في السوق المصرية على بناء أول مصنع إقليمي بمواصفات تراعي جميع الاشتراطات العالمية للاستدامة، ونجحنا خلال خمس سنوات في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 41%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 24% والنفايات بنسبة 45%، والآن نقوم بنقل خبراتنا لشركائنا وموردينا في الاستخدام الامثل لموارد البيئة، وذلك للمساهمة في تقليل الآثار السلبية في جميع مراحل سلاسل الإمداد”.

ومن جهتها، قالت نهلة مختار، مدير عام الاتصال والتنمية المستدامة بشركة لوريال مصر إطلاق قمة استدامة الموردين هى خطوة أولى نتخذها مع موردينا لمناقشة الاستخدام الامثل لموارد البيئة والمخلفات الناتجة عن مواد الدعاية بالأخص في مراكز البيع حيث راعينا تقليل الوزن، والمساحات المطبوعة وقابلية إعادة الاستخدام وغيرها من الـ 14 قاعدة الذهبية.

وأضافت أن هدفنا إحداث تغيير شامل لهذا القطاع من خلال تقديم المعرفة للموردين كما نجحنا فى إحداث تغيير فى قطاعات أخرى متعددة.

وقامت شركة لوريال باستعراض الحلول والتطبيقات ومعايير الحفاظ على البيئة في سلاسل إمدادها ومنتجاتها وعمليات التصنيع أمام جميع المشاركين.

جدير بالذكر أيضا أن لوريال مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على توازن النظام البيئي خلال عملها، حيث نجحت في الحصول على جائزة التنمية المستدامة من اتحاد الصناعات المصرية عام 2016 وعام 2018 كتقدير لمجهودات المصنع فى تحقيق نتائج ملموسة.