لأول مرة في مصر.. تسويق بنزين 95 بتكنولوجيا متطورة

عمر سالم:



أعلنت الحكومة المصرية منذ ساعات عن طرح بنزين 95 الجديد والذين يمثل نقلة نوعية في السوق المصري استجابه لتوجهات الدوله لتقديم منتجات عاليه الجوده لجمهور المستهلكين قامت شركة إكسون موبيل مصر الرائدة في مجال تكنولوجيا المنتجات البترولية في مصر.



وأكد المهندس هشام العمروسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و مدير الزيوت لإفريقيا والشرق الأوسط ، إن شركة إكسون موبيل مصر التي تعمل في السوق المصري منذ أكثر من 115 عاما، لديها وعي عميق بإتجاهات الدولة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة ورؤيتها ل2030، وما نتج عنها من سياسات بناءه وبرامج تحديث في مجال الطاقة والوقود. ومن هذا المنطلق، قمنا بدورنا بوصفنا شريك فعال في المجتمع ونشارك في صنع المستقبل من خلال تقديم 95 Mobil Super Plus”.



وأضاف العمروسي، نفخر بحق بإهداء Mobil Super plus 95 بإضافاته المتطورة لعملاءنا والذي يعد تطوراً كبيراً وخطوة هامة للقطاع ككل. وأستطيع القول أن القيمة المضافة لهذا المنتج الهام تعد بمثابة تطور كبير للمستقبل”.

تجدر الإشارة إلي أن Mobil Super plus 95 الذي تم اعتماده من جهات عديدة يحتوي علي تكنولوجيا متطورة تعمل على تنظيف اكثر الاماكن حيوية في المحرك و منها نظام الوقود و الصمامات كما تعمل على تكوين طبقة حماية لمنع الرواسب الضارة من التراكم مرة اخرى و كذلك تساعد على الحماية من الصدأ و التآكل.

جدير بالذكر انه مع تنظيف تلك الاجزاء الحيوية و عودتها للعمل كما ينبغي، فانها تساعد المحرك علي عمل بكفاءة اعلى وتمنح المستهلك الكثير من الكيلومترات بنفس كمية الوقود و ذلك طبقا لمراكز ابحاثنا.



ومن جانبه أكد شريف سراج الدين نائب رئيس شركة إكسون موبيل مصر، و مدير مبيعات المحطات ،ان الشركة من اوائل شركات التسويق العاملة في مصرالتي تقوم بأستخدام اضافات لتحسين خواص البنزين 95 و الذي يتم توريده من الهيئة المصريه العامة للبترول وتسويقه بعلامتنا التجارية. ونحن في إكسون موبيل مصر فخورين بتقديم منتج عالي الجوده و الذي سيعود بالنفع علي العملاء في المقام الأول، حيث سيكون لديهم لأول مرة فرصة وحرية إختيار نوع البنزين الأفضل لمركباتهم”.



وأضاف أن لابد أن أشير إلي الجهد المبذول من فريق عمل إكسون موبيل مصر لإنجاح هذا المشروع والذي تضمن العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بالمستهلك واحتياجات السوق، ودراسة واختيار أنسب وأفضل الإضافات المخصوصة للعمل علي بنزين 95، والتي ستؤدي بمردود إيجابي في رفع كفاءة محرك السيارة فضلا عن حمايته والإرتقاء بأدائه وزيادة عمره و ذلك طبقا لمراكز ابحاثنا”.

واستطرد سراج الدين إن تسويقنا لهذا المنتج الذي قامت شركة إكسون موبيل العالمية بطرحه و تسويقه في العديد من بلدان العالم، يؤكد علي حرصنا الشديد وسعينا الدائم لمواكبة التطورات العالمية في مجال الوقود من جانب، والفوز بثقة ورضاء عملاءنا الذين نضعهم دوما علي قائمة أولوياتنا من جانب أخر”.

جدير بالذكر، إن شركة إكسون موبيل العالمية تولي أهمية خاصة بالعمل على تطوير التقنيات لجعل المركبات والوقود أكثر كفاءة، بما تقدمه من منتجات متطورة عالية الجودة والكفاءة.