لأول مرة في مصر.. البنك الأهلي يتيح خدمة «افتح حسابك وانت في مكانك»

تزامناً مع العام الجديد البنك الأهلي يتيح خدمة افتح حسابك وانت في مكانك لأول مرة في مصر

أعلن البنك الأهلي المصري عن إتاحة خدمة جديدة تمكن الراغبين في الانضمام لأسرة بنك أهل مصر من فتح حسابات جديدة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك؛ حيث تحمل الخدمة اسم “افتح حسابك وانت في مكانك”.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الخدمة الجديدة تأتى إيمانًا من البنك بأهمية تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لعملائه الجدد، بشكل متطور يواكب احتياجاتهم، ويتيح أيسر السبل للحصول على تلك الخدمات، مع توفير أعلى معدلات الأمان، وهي تعد أولى خطوات البنوك الرقمية من البنك الأهلي المصري، وهو ما يأتي تدعيما لاستراتيجيته للتحول الرقمي التي بداها البنك بافتتاح أول فرع خدمة الكترونية في مصر “مميكن” مطلع عام 2019، وامتدادا للتوسع في تحقيق الشمول المالي والذي يعد أحد أهم ركائز الدولة والبنك المركزي.

وأكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن إتاحة خدمة فتح حساب جديد للعملاء الجدد عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك ستمكن العميل من ملء النموذج الإلكتروني الخاص بفتح الحساب وايضًا الاطلاع على كافة الشروط والاحكام الخاصة بفتح الحساب.

وأشار أبو الفتوح إلى أنه لحين اعتماد خدمة التوقيع الإلكتروني و”اعرف عميلك ” الإلكترونية E-KYC من قبل البنك المركزي، وتيسيراَ على العملاء الجدد، فقد أتاح البنك الأهلي المصري تلك الخدمة عن طريق موقع البنك الإلكتروني كما سيختار العميل اقرب فرع لمقره ليتوجه اليه، وكذا الموعد المناسب له لطباعة النموذج والتوقيع واستلام رقم الحساب في دقائق قليلة مع إمكانية استلام بطاقة الخصم المباشر الخاصة بالحساب لحظياَ وهي الخطوة التي يسعي فيها البنك الى توفير أفضل السبل الميسرة في خدمة عملاءه في أقل وقت ممكن ، وهو ما يدعم بشكل إيجابي منظومة الشمول المالي.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يولي اهتماما بالغا بتيسير الإجراءات لمختلف عملائه ، ولأول مرة في القطاع المصرفي المصري يتيح البنك خدمة خاصة للسيدات وكبار السن وذوي الإعاقة الجسدية وهى خدمة الزيارة المنزلية (Door Step Banking) التي يتم من خلالها توجه موظف خدمة العملاء بفروع البنك الي مقر العميل لاستيقاع النموذج الالكتروني الخاص به دون حاجته لزيارة الفرع، وهي الخدمات التي تأتى من البنك الأهلي المصري ايمانا بدوره في خدمة المجتمع بمختلف فئاته وسعيه لضم تلك الفئات الى منظومة العمل المصرفي كونه بنك أهل مصر.