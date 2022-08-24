لأول مرة في مصر.. «الأوفر برايس» يتخطى المليون جنيه على «أودي Q7»

فى سابقة تُعَدُّ الأولى من نوعها داخل سوق السيارات فى مصر، ارتفعت أسعار بعض الطرازات لمستويات غير مسبوقة، تزامنًا مع قيام موزعى وتجار السيارات بفرض مبالغ إضافية على طراز «أودى Q7» تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة وصلت إلى 1.3 مليون جنيه، لتُباع للمستهلك بنحو 3.2 مليون، مقابل التسليم الفورى، وعدم الدخول فى قوائم انتظار الوكيل المحلى.

بحسب آخر قائمة سعرية صادرة عن الشركة «المصرية التجارية وأوتوموتيف EATC»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «أودى»، حددت أسعار سيارات «Audi Q7» الفئة الأولى بقيمة 1.9 مليون جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 2.4 مليون جنيه.

وقال أحد تجار السيارات إن الفترة الحالية تشهد حالة من التخبط الشديد فى السوق المحلية تزامنًا مع تفاوت الأسعار وارتفاعها لمستويات غير مسبوقة؛ تحت وطأة نقص الكميات المعروضة والموردة من قبل الوكلاء المحليين، لاسيما مع استمرار القيود وتشديد الإجراءات على عمليات استيراد المركبات الكاملة.

وتابع «الموزع أو التاجر يقوم بالتحكم فى آليات التسعير وزيادة المبالغ المالية على الطرازات المباعة للعملاء بشكل عشوائى، مستغلا نُدرة المعروض منها داخل السوق المحلية، وعدم قدرة الوكلاء المحليين على التعاقد على استيراد أى شحنات جديدة من المصانع العالمية التى تواجه أزمة كبرى أيضًا لعدم قدرتها على تدبير احتياجاتها من المكونات، خاصة الرقائق الإلكترونية، مع اضطراب سلاسل الإنتاج والتوريد حول العالم.

دفعت هذه الأوضاع بعض وكلاء السيارات اليابانية فى مصر للاتجاه نحو تخفيض ساعات العمل بالفروع وصالات العرض، بالإضافة إلى منح الموظفين لديهم إجازات بدون مقابل خلال الفترة المقبلة؛ وذلك فى محاولة لتخفيض مصاريف التشغيل فى ظل حالة الركود الحالية، وذلك فى إطار البحث عن حلول عاجلة تهدف لتخفيض تكاليف التشغيل، وتقليص الخسائر المالية التى يتكبدونها عن تراجع المبيعات بنسب وصلت إلى %75؛ حسب بعض التقديرات؛ فيما اتجه وكلاء سيارات كورية ويابانية لتسريح عدد كبير من الموظفين، مع إغلاق بعض الفروع وصالات العرض التابعة لهم، انتظارًا لتحسن الأوضاع فى القطاع، خاصة مع الإجراءات التى تسعى معها الدولة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد، سواء للسيارات الكاملة أو المكونات.

وينتمى طراز »أودى Q7« لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات »SUV«، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 2000 سى سى »تيربو«، يُنتج قوة قدرها 252 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 370 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات من طراز « Dual Clutch».

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أودى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 7.7 ثانية. وتُقَدَّم «أودى Q7» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها؛ «عدد 8 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج التحكم فى ثبات السيارة الإلكترونى ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – حساسات ركن خلفية».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها « زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – سخانات بالمقاعد الأمامية – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – مصابيح أمامية Matrix LED – مصابيح ضباب أمامية – أضواء نهارية LED – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مصابيح خلفية LED – حساسات مصابيح أمامية – مرايات ضم كهربائية – زجاج معتم – مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتى – شاشة وسائط 12.3 بوصة، وغيرها».