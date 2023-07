يضم 82 غرفة وجناحا.. افتتاح فندق The Chedi العالمي في الجونة

أعلنت مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، افتتاح فندق “The Chedi” الجونة، في إطار حرص مدينة الجونة على دعم وتطوير القطاع السياحي.

يقع فندق ” The Chedi” على شاطئ خليج طبيعي بطول 250 مترا مربعا بمدينة الجونة، ويتيح شاطئين للضيوف، إلى جانب 3 حمامات سباحة، كما يضم 82 غرفة وجناحا بتصاميم عصرية.

ويوفر الفندق جميع وسائل الراحة والترفيه للزائرين من حيث التنوع في المطاعم، والمناطق المخصصة لممارسة الرياضة وملاعب التنس، ومركز صحي، إضافة إلى أنه يتيح رحلات استكشافية متنوعة، بما في ذلك أنشطة ورحلات بحرية مثل الغوص، وصيد الأسماك، والرياضات المائية المتنوعة، ورحلات السفاري الصحراوية، وركوب الخيل.

وتتبع الجونة المعايير العالمية في المرافق والبنية التحتية بالمدينة لضمان جودة الخدمة وزيادة القدرة التنافسية لمصر، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين وتوفير تجربة فريدة أثناء زيارتهم لمصر.

قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: “يحرص فندق The Chedi على تلبية احتياجات المسافرين الذين يبحثون عن تجارب فاخرة بالبحر الأحمر.

وأضاف: “نحرص في مدينة الجونة على تقديم المزيد من الخدمات والمرافق حيث نمتلك منشآت سياحية وفندقية قوية وخبرات بشرية مدربة ومتخصصة في مجال السياحة، ونسعي دائما إلى توسيع آفاق الخدمات التي نوفرها لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

وقال يواخيم شميت، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق: “يمثل فندق The Chedi الفندق الثامن عشر لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق بمدينة الجونة ليوفر تجربة فريدة بأفضل جودة بالمدينة المطلة على البحر الأحمر، حيث انضم الفندق إلى قائمة منظمة الفنادق الرائدة في العالم (Leading Hotel of the World).

جدير بالذكر أن فنادق الجونة استفادت من تحسن أداء قطاع السياحة في مصر خلال 2022 ووصلت نسبة الإشغال إلى 70% وعلى الجانب الآخر مثل الأجانب حوالي 80% من إجمالي نسبة الإشغال في عام 2022.