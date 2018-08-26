لأول مرة في تاريخ الفاتيكان.. دعوات لاستقالة البابا

خالد بدر الدين اتهم كبير الأساقفة كارلو ماريا فيجانو الذى كان يعمل سابقا بالفاتيكان البابا فرنسيس بأنه كان على علم بمزاعم انتهاكات جنسية ارتكبها كاردينال أمريكي بارز قبل خمس سنوات من قبول استقالته الشهر الماضي ودعا البابا للاستقالة ولكن رفض مسؤولو الفاتيكان التعليق على الرسالة يوم الأحد.&nb

خالد بدر الدين

اتهم كبير الأساقفة كارلو ماريا فيجانو الذى كان يعمل سابقا بالفاتيكان البابا فرنسيس بأنه كان على علم بمزاعم انتهاكات جنسية ارتكبها كاردينال أمريكي بارز قبل خمس سنوات من قبول استقالته الشهر الماضي ودعا البابا للاستقالة ولكن رفض مسؤولو الفاتيكان التعليق على الرسالة يوم الأحد.

وذكرت وكالة رويترز أن كارلو ماريا فيجانو أوضح في رسالة مؤلفة من 11 صفحة تم تسليمها للمنابر الإعلامية الكاثوليكية المحافظة خلال زيارة البابا لأيرلندا إنه أبلغ البابا في عام 2013 أن الكاردينال تيودور مكاريك واجه اتهامات كثيرة بانتهاكات جنسية ارتكبها طلبة دينيون وقساوسة.

وأصبح مكاريك أول كاردينال فيما تعيه الذاكرة يستقيل من المناصب العليا في الكنيسة بعد مراجعة توصلت إلى صدق المزاعم بأنه انتهك جنسيا فتى يبلغ من العمر 16 عاما .

ويعد البابا من أرفع كبار مسؤولي الكنيسة الذين وجهت إليهم اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية في فضيحة هزت الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.2 مليار مسيحي منذ تقارير نشرتها صحيفة بوسطن جلوب في عام 2002 لأول مرة عن انتهاكات ارتكبها قساوسة في حق أطفال وتستر أساقفة عليهم.

ومنذ ذلك الوقت ظهرت تقارير عن أطفال تعرضوا لانتهاكات في الولايات المتحدة وأوروبا وتشيلي واستراليا.

وقال كبير الأساقفة فيجانو في رسالته إنه أبلغ البابا بما يتردد بحق مكاريك في 23 يونيو عام 2013 بعد وقت قصير من انتخابه بابا للفاتيكان وأنه يجب أن يكون البابا فرنسيس أول من يضرب مثلا جيدا للكرادلة والأساقفة الذين تستروا على انتهاكات مكاريك وأن يستقيل معهم كلهم .

وكان البابا تعهد أمس السبت بإنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال على يد رجال الدين خلال زيارة مشحونة بدرجة كبيرة لإيرلندا التي كان المذهب الكاثوليكي مترسخا فيها في فترة من الفترات بينما قال ممثلون عن الضحايا إن البابا ندد بالفساد والتستر داخل الكنيسة .

