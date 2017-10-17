لأول مرة في تاريخه.. مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني بدون جمبري

خالد بدر الدين يبدأ، غدا الأربعاء، مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الذي يعقد مرة كل خمس سنوات بخطاب مهم للرئيس شي جين بينغ الذى يتعهد بالقضاء على الفساد والإسراف والترف الذى تعود عليه المسئولون فى حكومة بكين والمدن الكبرى،…

خالد بدر الدين

يبدأ، غدا الأربعاء، مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الذي يعقد مرة كل خمس سنوات بخطاب مهم للرئيس شي جين بينغ الذى يتعهد بالقضاء على الفساد والإسراف والترف الذى تعود عليه المسئولون فى حكومة بكين والمدن الكبرى، لدرجة أن الموائد ستخلو من الجمبرى والفواكه المجانية لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات الحزب.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر الحزب هذا العام معاملة تقشفية تتماشى مع تعهدات الرئيس شي جين بينغ الذى يحذر من أن الفساد قد يوهن قبضة الحزب على السلطة إذا لم يتم التصدي له، لدرجة أن المشاركين في مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين هذا الأسبوع لن يتمتعوا بالمميزات السابقة، ومنها تناول فاكهة مجانية في غرفهم الفندقية ولا جمبري (روبيان) في طعامهم ولن يحصلوا على حلاقة شعر مجانية.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الرئيس شي لمحاربة الفساد المستشري لضمان عدم ظهور المسئولين وهم يسيئون استغلال مناصبهم ويهدرون المال العام بعد سلسلة من الفضائح التي تورط فيها موظفون يعيشون بأسلوب مترف، مما أثار غضب الرأي العام، ويقود شي بنفسه جهود الترويج لطرق العيش البسيطة إذ تعرض وسائل الإعلام الرسمية بشكل متكرر الطعام البسيط الذي يتناوله عندما يتنقل في أنحاء البلاد.



وقال وانغ ليليان الذي ساعد في الإشراف على ضيافة الوفود في ثلاثة مؤتمرات سابقة للحزب للإذاعة الرسمية في تصريحات هذا الأسبوع: إن هذه المرة الأمور ستكون مختلفة كليا فعلى سبيل المثال لن يجد الوفود اللافتات الكبيرة التي كانت ترحب بهم على واجهة الفنادق والزهور التي كانت توضع بشكل تقليدي في السنوات السابقة، ولن توضع أيضا فاكهة بعد الآن في الغرف والتي كانت تقدم من قبل للوفود والموظفين، وأن الطعام سيكون بسيطا أيضا، ولن تشمل القائمة خيار البحر ولا الجمبري وغير ذلك من الأطعمة الفاخرة غالية الثمن.