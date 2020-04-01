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لأول مرة في تاريخها.. ودائع العملة المحلية تتجاوز 3 تريليونات جنيه خلال فبراير (جراف)

بزيادة 53.8 مليار جنيه في شهر واحد
سيد بدر 7:34 م, الأربعاء, 1 أبريل 20 7:34 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

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أعلن البنك المركزي أن ودائع العملة المحلية في البنوك تجاوزت 3 تريليونات جنيه لأول مرة في تاريخها خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 3.039 تريليون مقابل 2.98 تريليون جنيه في يناير السابق عليه، بزيادة 53.88 مليار جنيه.

وأوضح “المركزي” في تقرير حديث حصلت “المال” على نسخة منه أن ودائع العملة المحلية الجارية سجلت نحو 482.84 مليار جنيه في فبراير، مقابل 471.5 مليار جنيه في يناير السابق عليه، بزيادة 11.4 مليار جنيه.

بينما سجلت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 2.56 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2020، مقابل 2.51 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه، بزيادة 42.5 مليار جنيه.

وسجلت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية نحو 2.56 تريليون جنيه في فبراير، مقابل 2.52 تريليون جنيه في يناير.

كما سجلت ودائع القطاع الخاص 413.51 مليار جنيه في فبراير، مقابل 407.1 مليار جنيه في يناير، وبلغت ودائع القطاع العام 62.95 مليار جنيه مقابل 62.8 مليار جنيه.

وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة بفائدة 15% خلال شهر مارس جذبت ودائع بقيمة 43 مليار جنيه حتى الآن.

تطور الودائع بالجنيه – بالمليار جنيه

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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