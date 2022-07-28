لأول مرة في تاريخها.. أرباح ابو قير للاسمدة تقفز 158% لتتجاوز 9 مليارات جنيه خلال عام

أظهرت مؤشرات نتائج أعمال شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2022 نموا في صافي الارباح بعد الضريبة بنسبة 158% لتسجل 9.054 مليار جنيه مقابل 3.516 مليار جنيه بالعام السابق.

وقالت الشركة، في بيان وصل “المال”، انها سجلت ايرادات نشاط بقيمة 16.331 مليار جنية مقابل 8.839 مليار جنية بالعام السابق وبنسبة زيادة قدرها 85%.

وأرتفع مجمل الربح خلال العام المالي 2021/2022 إلي 10.628 مليار جنية مقابل 3.907 مليار جنية خلال العام السابق وبنسبة زيادة قدرها 172% .

وارجعت ابو قير للاسمدة النمو في نتائج الاعمال إلى مجموعة من العوامل تمثلت في:

-السياسة الحكيمة التي تنتهجها إدارة الشركة في عمليات التشغيل السليم والآمن والصيانة الدورية للمعدات وعمليات الإحلال والتجديد المستمر للمصانع والتي أدت إلي استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.