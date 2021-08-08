لأول مرة في تاريخها.. أرباح أبوقير للأسمدة تقفز إلى 3.5 مليار جنيه خلال 2020-2021

حققت نمو بلغ 30.5% في صافي الربحية خلال العام المالي 2020/2021.

كشفت نتائج أعمال شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن تحقيق نمو بلغ 30.5% في صافي الربحية خلال العام المالي 2020/2021.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، وصل “المال” نسخة منه، ارتفعت إيرادات النشاط الرئيسي لتقفز إلي 8.8 مليار جنية مقابل 7.9 مليار جنية خلال العام المالي السابق وبنسبة نمو 12.15%.

وقفز صافى ربح أبو قير للأسمدة بعد الضريبة ليصل إلى 3.5 مليار جنية مقارنة بـ 2.7 مليار جنية خلال العام المالي السابق وبنسبة نمو 30.5% على أساس سنوى.

وجاء التحسن المحلوظ في نتائج الأعمال مدفوعاً بتحسن كفاءة الشركة في المحافظة على إستمرارية التشغيل ،مما أدى إلي زيادة كميات الإنتاج والمبيعات وخفض تكلفة التشغيل إضافة لظروف السوق المواتية والتي يعكسها تحسن أسعار اليوريا وتزايد الطلب.

وأعرب سعد أبو المعاطي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن فخره وإعتزازه بهذه النتائج المتميزة والتي تتحقق لأول مرة في تاريخ الشركة، وفقاً للبيان.

وأشار إلى أن العام المالي 2020/2021 يعتبر أفضل أعوام الشركة على الإطلاق من حيث مستوى حجم الإنتاج والمبيعات وقيمتها حيث تم ولأول مرة تحقيق طفرة في عدد أيام التشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع وخفض تكلفة التشغيل.

أضاف: “نجحنا بقوة فى تخطي تداعيات فيروس كورونا وتحقيق أعلى مستويات نمو في تاريخ الشركة وتسجيل أرقام قياسية جديدة مما يعكس الأداء التشغيلي والمالي المتميز مدعوما بالطلب القوي على الأسمدة وتحسن الأسعار حيث أن سوق الأسمدة النيتروجينية سيظل الأكثر مرونة نظراًً لأهميته للأمن الغذائي المحلي والعالمي”.

وتوقعت وحدات بحوث بنوك إستثمار محلية، في وقت سابق، أداء مالياً قوياً لشركة ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى 2020 – 2021 بدعم حزمة من العوامل التحفيزية.

وذكرت وحدات البحوث أنه فى مقدمة هذه العوامل ارتفاع أسعار بيع اليوريا فى أسواق التصدير مؤخراً والتى حققت أعلى معدلاتها منذ عام 2014، فضلا عن عودة الطلب على الأسمدة عالمياً للارتفاع مجدداً.

وأوضحت وحدات البحوث أن «أبو قير للأسمدة» سجلت معدلات نمو ايجابية فى الربحية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نتيجة 5 عوامل تمثلت في استمرار العمليات التشغيلية بالمصانع وزيادة حجم الإنتاج والمبيعات والتسويق الجيد لمنتجاتها مما يساهم فى الحصول على أفضل الأسعار وفتح أسواق جديدة وإدارة المحفظة المالية للشركة بطريقة فعالة.

ويتوزع هيكل ملكية أبو قير للأسمدة بواقع %24.88 لبنك الاستثمار القومى، و19.11 للهيئة العامة للبترول، و%12.67 للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و%8.11 للأهلى كابيتال القابضة.

كما يضم الهيكل %6.51 للقابضة للصناعات الكيماوية، و%5.9 لبنك ناصر الاجتماعى، و%5.44 لمصر للتأمين، و3.83 لاتحاد العاملين بالشركة، و%2.7 لشركة الصناعات الكيماوية المصرية، وأخرين، وأسهم حرة التداول بالبورصة.