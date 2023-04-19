لأول مرة.. أرباح أبوقير للأسمدة تقفز إلى 13 مليار جنيه خلال 9 أشهر

أظهرت مؤشرات نتائج أعمال شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال التسعة أشهر المنتهية في 31/3/2023 مواصلة الشركة تحقيق نتائج مالية متميزة .

خلال التسعة أشهر من العام المالي 2022/2023 بارتفاع 86%

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 44% مقارنة مع الفترة المثيلة من العام المالي السابق لتقفز إلي 17.3 مليار جنية مقابل 12 مليار جنيه.

وبالتوازي صعد صافى ربح الشركة بعد الضريبة بنسبة 86% ليصل إلى 13 مليار جنيه مقابل 7 مليارات خلال الفترة المثيلة من العام السابق.

وتحملت الشركة ضرائب قدرها 3,4 مليار جنيه عن الفترة الحالية مقابل 1,9 مليار عن الفترة المثيلة وبزيادة 1,5 مليار .

وترجع النتائج المتميزة إلي السياسة الحكيمة التي تنتهجها إدارة الشركة في عمليات التشغيل السليم والآمن والصيانة الدورية للمعدات وعمليات الإحلال والتجديد المستمر للمصانع والتي أدت إلي استمرارية تشغيل المصانع وخفض تكلفة التشغيل.

إضافة إلي التسويق الجيد لمختلف منتجات الشركة مع فتح أسواق جديدة والحصول على أفضل الأسعار ، والسياسة البيعية والتسويقية المرنة بالطريقة الاقتصادية التي تنتهجها الشركة لتحقيق أفضل النتائج، إضافة إلي إدارة المحفظة المالية بشكل جيد