لأول مرة فى مصر.. «فولفو» تقدم ضمان على قطع الغيار مدى الحياة

أعلنت شركة “عز العرب للسيارات” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “فولفو” فى مصر، تقديم برنامج ضمان جديد يشمل منح عملاء العلامة السويدية “فولفو” ضمان على قطع الغيار الأصلية مدى الحياة بتغطية شاملة لجميع عيوب المواد أو الصناعة لقطع الغيار الأصلية التي تم تغييرها داخل مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.

وقالت أن برنامج الضمان لقطع الغيار الجديد، يستطيع العميل أن يتمتع بضمان لا يشمل فقط قطع الغيار، بل يمتد ليشمل المصنعيات، طوال مدة امتلاكه لسيارته فولفو، سواء قديمة أم حديثة.

الضمان الجديد لقطع الغيار يساهم فى الحفاظ على السيارة فى حالة ممتازة طوال الوقت وفى شعور العميل براحة البال وذلك لإعلائه قيم المتانة والأداء والجودة والسلامة مدى الحياة.

قال المهندس محمد أبو النور، مديرعام العلامة التجارية “فولفو مصر” بشركة عز العرب للسيارات، إن الشركة تسعى لتوفير كافة المزايا والعروض الجديدة للعملاء، ومن هذا المنطلق نقوم بدراسة مقترحات عديدة فى هذا الصدد على أن تم تنفيذ تلك البرنامج الذى سيرضي عملاء العلامة الماليزية.

يذكر أن برنامج قطع غيار فولفو الأصلية الجديد متوفر فى جميع مراكز خدمة فولفو التابعة لعز العرب للسيارات وكذلك مراكز الخدمة التابعة للموزعين المعتمدين رسلان موتورز جروب ونور الدين الشريف.