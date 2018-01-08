لأول مرة فى تاريخ المملكة.. السعوديات يشاهدن 3 مباريات فى شهر

خالد بدر الدين أعلنت الهيئة العامة للرياضة فى السعودية أن النساء سيتمكن من حضور مباريات كرة القدم فى الاستادات الرياضية هذا العام لأول مرة فى تاريخ المملكة التى كانت تحظر وجود المرأة بجانب الرجل فى الأماكن العامة. وذكر مركز الاتصالات الدولية فى السعودية أن الاستادات الثلاثة الموجودة فى الرياض وجدة

خالد بدر الدين

أعلنت الهيئة العامة للرياضة فى السعودية أن النساء سيتمكن من حضور مباريات كرة القدم فى الاستادات الرياضية هذا العام لأول مرة فى تاريخ المملكة التى كانت تحظر وجود المرأة بجانب الرجل فى الأماكن العامة.

وذكر مركز الاتصالات الدولية فى السعودية أن الاستادات الثلاثة الموجودة فى الرياض وجدة والدمام ستكون جاهزة لاستقبال النساء والعائلات اعتبارًا من الشهر الجاري مع وجود أماكن خاصة للجلوس والدخول.

ونشرت وكالة بلومبرج أن النساء فى المملكة السعودية سيشاهدن هذا الشهر ثلاث مباريات لكرة القدم، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للرياضة فى أكتوبر الماضى أن الاستادات الثلاثة لم تعد مخصصة للرجال فقط، بل يمكن الآن أن تحضرها النساء أيضا.

وتسعى حكومة السعودية لتوفير وسائل الرفاهية والتسلية لشعبها ضمن خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن البترول لدرجة أنها أعلنت فى ديسمبر الماضى عن السماح لفتح أول مجمع سينمائى عام فى مارس المقبل لأول مرة منذ 35 عامًا.

