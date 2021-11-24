استثمار

لأول مرة.. فنادق ⁧‫ا‪لأقصر‬⁩‬⁩ «كومبليت» منذ 10 سنوات

تزامنا مع احتفالات طريق الكباش
دعاء محمود 8:36 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 8:36 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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أعلنت مدينة الأقصر، أن الفنادق السياحية تمتلئ بالنزلاء، وأصبحت كاملة العدد، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه ولأول مرة منذ نحو 10 سنوات، ترفع فنادق الأقصر شعار كاملة العدد، حيث امتلأت الفنادق العائمة والثابتة بالسائحين من مختلف الجنسيات، تزامنا مع الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش والمقرر لها غدا السابعة والنصف مساء.

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وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن لجنة السياحة الثقافية بالتعاون مع جسر الحضارات تستضيف 15 فنانا عالميا ما بين فنان مصور وفنان رسام لتوثيق الاحتفالية العالمية.

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بقلم دعاء محمود

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