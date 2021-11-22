لأول مرة.. فرض جمارك 10% على أجهزة الهواتف المحمولة

كشفت الجريدة الرسمية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وبحسب القرار، فإنه سيتم فرض رسوم جمركية لأول مرة على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، تصل نسبتها إلى 10%.

من حانبه قال محمد عرفة، مدير القطاع التجاري بشركة سبيد تك، الوكيل المحلي للعلامات التجارية “One Plus، وايلا” في مصر، إن تلك القرار سيزيد من تكاليف استيراد أجهزة هواتف المحمول، ولا سيما ارتفاع الأسعار بنسب لا تقل عن 7%.

يشار إلى أن أجهزة الهواتف المحمولة كانت مُعفاة من الرسوم الجمركية، وتخضع فقط لضريبة القيمة المضافة.