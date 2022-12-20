لأول مرة.. علي الطيب يواجه منى زكي في «تحت الوصاية» برمضان

بدأ الفنان علي الطيب في تصوير مشاهده الأولى بمسلسل “تحت الوصاية” الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي في موسم رمضان القادم لعام 2023، حيث عقد الطيب جلسات عمل مكثفة مع مخرج العمل محمد شاكر خضير، قبل بدء تصوير مشاهده الأولى في المسلسل، ويمثل أولى تجاربه الفنية مع منى زكي.

من ناحية أخرى، يشارك علي الطيب في بطولة مسلسل “عملة نادرة” مع النجمة نيلي كريم في رمضان القادم أيضا، المسلسل تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

مسلسل تحت الوصاية يضم 15 حلقة فقط، تأليف خالد وشيرين دياب وإنتاج ميديا هب سعدي جوهر، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين أبرزهم نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار وغيرهم.