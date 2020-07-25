لأول مرة.. ظهور «كيان» الابنة الثانية للنجم محمد صلاح ذات الخمسة أشهر (صور)

ظهرت كيان محمد صلاح الابنة الثانية للنجم المصري، وقائد فريق ليفربول الإنجليزي، مساء السبت، لأول مرة منذ ولادتها قبل 5 أشهر .

ونشر محمد صلاح عبر حسابه في تويتر صورا في ملعب “آنفيلد” معقل ليفربول وهو يحتفل بدرع البريميرليج الذي توج به الريدز مع أسرته.

وضمت صور محمد صلاح ظهور زوجته ماجي محمد وابنته الأولى مكة بجانب مولودته الجديدة كيان .

وظهرت مكة وهي تضع تاج بريميرليج على رأسها أمام كؤوس والدها، في إحدى الصور، بخلاف صورة للنجم محمد صلاح محمد كوؤس التتويج في الدوري الإنجليزي.

وحفلت التعليقات على صور محمد صلاح بالتهئنة مجددا بدرع الدوري الإنجليزي، وبولاية العهد الجديدة كيان.

وفي 8 فبراير الماضي، أعلنت أسرة محمد صلاح عن استقبال النجم محمد صلاح لمولودة ثانية.

ولم يتم نشر صورة للمولودة آنذاك، وفتح اسم كيان تساؤلات كثيرة عن سبب التسمية.

ووضعت زوجة صلاح المولودة الثانية، بأحد مستشفيات بريطانيا.

وفي يونيو الماضي، حقق فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه تحت مسماه الجديد البيرميرليج، وأول مرة منذ 30 عاما يحقق المسابقة الإنجليزية المحلية.

وبهذا التتويج آنذاك صار محمد صلاح أول لاعب مصري يحقق لقب الدوري الإنجليزي مع فريقين هما تشيلسي وليفربول.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي ليفربول حاليا برصيد 19 هدفا، وسيخوض المباراة الأخيرة له هذا الموسم غدا أمام نيوكاسل يونايتد.







ولد محمد صلاح في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، وفي 18 ديسمبر عام 2013 تزوج محمد صلاح من ماجي محمد.