أعلنت شركة “الإمارات لتموين الطائرات” توقيعها مذكرة تفاهم في المقر الرئيسي للشركة بدولة الإمارات لمشروع مشترك مع “سي سي إل” القابضة، التي يمتلكها روس كريل، لإنشاء مطبخ متخصص في إنتاج أطعمة الكوشر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إنه اعتبارًا من يناير 2021 ، ستعمل طيران الإمارات في إنتاج وإعداد طعام الكوشر، تحت علامة تجارية جديدة تسمى كوشر أريبيا.. وستكون منظمة “الكشروت” في جنوب أفريقيا مسئولة عن الإشراف.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سعيد محمد: “سنكون قادرون على تقديم الخدمة سواء في مجالات الضيافة، أو في إكسبو 2020 الذي سيتم تأجيله إلى العام المقبل”.

وبذلك تصبح الشركة أول منتج ومورد لأغذية الكوشر التجارية في الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت شركة الطيران الإماراتية أن المشروع الجديد سيسمح للشركة بتوفير طعام الكوشر للعديد من العملاء في مجال الطيران والسياحة والفعاليات المختلفة في جميع أنحاء الخليج.

وتعتبر شركة الإمارات للتموين من أكبر شركات التموين الغذائي في مجال الطيران، وتقوم بتوريد المواد الغذائية لأكثر من 100 شركة طيران مختلفة.

وكجزء من المشروع الجديد، تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة روس كرييل القابضة، بهدف إنشاء منشأة إنتاج مخصصة لإعداد طعام الكوشر، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في يناير 2021.

وحظى المشروع الجديد بترحيب كبير من المجتمع الأرثوذكسي في المعابد اليهودية في جنوب أفريقيا التي ستكون مسئولة عن الإشراف عليه.. وهي واحدة من أكبر وأقدم المنظمات اليهودية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة.

وقال سعيد محمد ، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتموين: “يسعدنا أن نكون شريكًا في إنشاء هذا المشروع الذي سيتيح لنا تقديم طعام الكوشر، منذ سنوات عديدة ونحن نقدم وجبات الكوشر لعملائنا من خلال موردين أجانب ، ولكن في ضوء التطورات الأخيرة نتوقع أن يزداد الطلب على طعام الكوشر في الإمارات والمنطقة بأسرها بسرعة”.

وأشار إلى أن إمكانية إنتاج طعام الكوشر بكميات كبيرة وبجودة عالية، سيساعد الشركة التي يديرها على تقديم خدمة ليس فقط لشركات الطيران.

وقال “سنقدم الخدمة في مجالات الضيافة والفعاليات ومعرض إكسبو 2020 الذي سيتم تأجيله إلى العام المقبل، تحضير الطعام هنا في الإمارات العربية المتحدة يمنحنا تحكمًا أفضل في مستوى الخدمة والجودة”.

وقال المحامي روس كرييل ، مؤسس شركة CCL القابضة ورئيس المجلس اليهودي الإماراتي: لقد تلقينا الكثير من الدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من الحاخامات من الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للبيان الصحفي، تحتضن الإمارات مقيمين من نحو 200 دولة يعيشون ويعملون فيها ويعتبرونها وطنهم الثاني، بما في ذلك الجالية اليهودية.

وفي سبتمبر 2019، أعلنت الدولة عن خطط لبناء مجمع للديانات الثلاث في أبوظبي، حيث سيضم مسجداً وكنيساً يهودياً وكنيسة مسيحية.