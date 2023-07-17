لأول مرة.. طلاب هندسة هليوبوليس ينجحون فى تصميم روبوت لكشف الألغام باستخدام التوأم الرقمي

صرح الدكتور عبد الحليم بسيونى عميد كلية الهندسة بجامعة هليوبوليس، بأن طلاب كلية الهندسة توصلوا إلى إنجاز علمى غير مسبوق بتصميم روبوت لكشف الألغام باستخدام التوأم الرقمى لأول مرة في مصر.

جاء ذلك خلال استعراض مشروعات تخرج طلبة الفرقة النهائية لكلية الهندسة وبحضور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء الجامعة ولفيف من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة وتحت رعاية الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس.

وأضاف الدكتور عبد الحليم بسيونى، أن المشروع يهدف إلى تطوير نظام متقدم للكشف عن الألغام الأرضية وجمعها باستخدام الروبوتات وتقنيات المعالجة الرقمية. يتم استخدام الروبوتات المجهزة بأجهزة استشعار متخصصة وخوارزميات معالجة الفيديو لتحديد نوع وموقع الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات.

كما يتم دمج معالجة الفيديو مع نظام الملاحة والتحكم الخاص بالروبوت، المدعوم بنظام ROS، لتحديد مواقع الألغام الأرضية المكتشفة وإزالتها بطريقة آمنة وفعالة.

وأشار الدكتور عبد الحليم بسيونى إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الكفاءة والسلامة العامة لعمليات إزالة الألغام الأرضية وتحسين بيئة الأمان للمجتمعات المتضررة.