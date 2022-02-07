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لأول مرة.. «شيري» تتصدر قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر خلال يناير (جراف)

بإجمالى نحو 2186 مركبة في مختلف وحدات المرور
أحمد عوض 4:28 م, الأثنين, 7 فبراير 22 4:28 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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تصدرت العلامة الصينية «شيري» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر – لأول مرة – بعدما تمكنت من تسجيل 2186 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يناير الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «هيونداي» في المرتبة الثالثة، مسجلة نحو 2137 سيارة، فيما صعدت «كيا» للمركز الثالث بواقع 2071 وحدة.

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فى المقابل، تراجعت «سوزوكي» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1894 سيارة، تلتها «تويوتا» فى المركز الخامس، بإجمالي 1807 مركبة.

يذكر أن إجمالى عدد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر، بلغت نحو 23 ألفًا و429 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر خلال يناير الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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