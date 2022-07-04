لأول مرة.. «سينما الشعب» تعرض أفلام العيد للجمهور بأسعار رمزية

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المرحة الثانية من مشروع «سينما الشعب» الذى يهدف لتقديم الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع ، ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

وقال المخرج هشام عطوة أن المرحلة الثانية انطلقت 30 يونيو بعد الانتهاء من تجهيز المواقع المشاركة التي تعرض فيلم ” كيرة والجن” بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز تأليف أحمد مراد ومن أخراج مروان حامد إلى جانب الأفلام الوثائقية التي أنتجتها الإدارة العامة للثقافة السينمائية وهى «سيوة واحة الشروق والغروب» و«صباح الخير يا سيوه»، .

وأضاف انه اعتبارا من عيد الاضحى المبارك سيتم عرض فيلمي «عمهم» بطولة محمد امام واخراج حسين المنباوي، و«بحبك» بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، واكد أن مواقع المرحلة الأولى من المشروع مستمرة في عرض افلام المرحلة الثانية.

بطرس دانيال : يقلل من فكرة الاحتكار للموزع السينمائي

قال بطرس دانيال رئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما للمال : أن مشروع سينما الشعب يحدث طفرة في الثقافة والفن والسينما لو تم تنفيذه بصورة جيدة في مرحلته الثانية الحالية .

وأشار الى أننا كنا نطالب منذ فترة طويلة بضرورة عمل تذاكر مخفضة للسنة للجمهور خاصة في المسرح ، لتشجيع الانتاج والجمهور على الاقبال على المسرح ،وهناك مواهب جيدة يمكن أن تتقدم للمشاركة في هذا المشروع وتقدم أعمالا يمزانيات منخفضة التكلفة انتاجيا ويتم عرضها في قصور الثقافة بالمحافظات ، فذلك سيكون أمرا مميزا جدا .

وكشف دانيال أنه ليس لديه مانع في المشاركة مع وزارة الثقافة في مشروع سينما الشعب، وعرض بعض الأفلام السينمائية بالمركز الكاثوليكي الأيام القادمة ، لأنه يهدف لتقديم أي شئ يخدم الدولة والصناعة .

نهال عنبر : جودة الأفلام السينمائية ستكون أفضل مع نجاح وانتشار المشروع

وأوضحت الفنانة نهال عنبر أن هذا المشروع مميزا جدا لأنه سيشجع المنتجين السينمائين على مضاعفة انتاجهم الفترة القادمة في السوق ، خاصة انهم سيضمنون أن هناك مساحات أخرى أضافية جديدة متاحة لعرض هذه الأفلام السينمائية المنتجة لهم ، بعد ان كانت الصناعة محتكرة على موزعين سينمائيين بعينهم ويقومون بعرض بعض الأفلام فقط وأفلام أخرى لاتحظى بنفس الأهمية والدرجة في دور العرض السينمائي>.

ولفتت الى أن جودة الأفلام السينمائية ستكون أفضل مع نجاح وانتشار مشروع سينما الشعب ، حيث سيحرض كل منتج سينما على تقديم أعمال سينمائية قوية ، حتى يقبل عليها جمهور المحافظات المختلفة بعد أن كانت الأفلام مقتصر عرضها بدور العرض بالقاهرة والاسكندرية فقط .

رامي المتولي : الجمهور هو المستفيد من وجود هذا المشروع

ويرى الناقد الفني رامي المتولي أن هدف مشروع سينما الشعب تخفيض عبئ تذكرة السينما التي أصبحت مكلفة ماديا للأسرة المصرية ، وتمكنيهم من مشاهدة الأفلام السينمائية الجديدة في قصور الثقافة الموجودة في عدد من المحافظات بأسعار بسيطة لاتتجاوز 4 جنيه للتذكرة الواحدة مقارنة مع سعرها في أي سينما بمول تجاري يتجاوز 100 جنيه و200 جنيه وذلك رقما مكلفا جدا لأي أسرة مصرية .

ويضيف أن الجمهور هو المستفيد من وجود هذا المشروع ، وليس معنى تنفيذ المرحلة الثانية منه حاليا والتوسع في عدد من المحافظات أن المرحلة الأولى منه حققت النجاح الكبير ، حيث أن وزارة الثقافة لاتنتظر نتائج المرحلة الأولى ، بل تقوم بتنفيذ المرحلة التالية فورا لاستكمال مشروع سينما الشعب بشكل كامل .