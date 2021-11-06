لأول مرة.. «سوزكي» تتصدر تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر خلال أكتوبر (جراف)

تصدرت العلامة اليابانية «سوزكي» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر- لأول مرة- بعدما تمكنت من تسجيل 2221 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، تراجعت «إم جي» للمرتبة الثانية مسجلة نحو 2065 سيارة، تلتها «هيونداي» فى المركز الثالث بإجمالي 1644 وحدة.

فى المقابل، تراجعت «نيسان» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1457 سيارة، تبعتها «شيري» في المركز الخامس بإجمالي 1129 مركبة.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر، بلغت نحو 17 ألفًا و813 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر خلال أكتوبر الماضى: