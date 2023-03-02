لأول مرة.. زيادة بنزين 92 تتجاوز النسبة المعلنة لتحريك أسعار الوقود

شهدت أسعار بنزين 92 ارتفاعات تدريجية بدأت من تسجيلها 7.75 جنيه خلال أبريل 2021، لتصل إلى 10.25 جنيه فى أحدث قرارات اللجنة التى أعلنتها الحكومة مساء أمس.

وزيادة سعر بنزين 92 تمثل النسبة الأعلى مقارنة بباقى أنواع البنزين الأخرى ،حيث قفز سعره متجاوزا النسبة المحددة من لجنة تسعير الوقود لتحريك الأسعار عند 10% صعودا أو هبوطا.

ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 شهور لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بنسبة لا تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها.

وتنشر المال فى هذا التقرير قرارات زيادة سعر بنزين 92 وحجم الارتفاعات التي تم إقرارها فى أقل من عامين .

تم صدور القرار الأول بالزيادة خلال شهر أبريل 2021،وتم بمقتضاه تحديد سعر بنزين 92 عند 7.75 جنيه للتر الواحد،ارتفع إلى 8 جنيهات فى يوليو 2021.

ثم طبقت للحكومة القرار الثالث فى أكتوبر 2021، ليصل إلى 8.25 جنيه،وفى فبراير 2022 ليسجل 8.5 جنيه،وفى أبريل 2022 ارتفع سعره إلى 8.75 جنيه للتر الواحد.

وفى يوليو من عام 2022 تم إصدار قرار بزيادة سعره إلى 9.25 جنيه للتر الواحد إلى أن حدثت الزيادة الأخيرة أمس ليقفز سعره إلى 10.25 جنيه حاليا بنسبة زيادة 10.8%.