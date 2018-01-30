لأول مرة.. رينو نيسان ميتسوبيشي تتفوق على فولكس فاجن وتويوتا

خالد بدر الدين:قفزت مبيعات مجموعة رينو نيسان ميتسوبيشى الفرنسية اليابانية للسيارات الخفيفة إلى أكثر من 10.61 مليون وحدة خلال العام الماضى لتتفوق لأول مرة على مبيعات فولكس فاجن الألماينة التى توقفت عند 10.53 مليون وحدة برغم أنها تصدرت مبيعات السيارات على مستوى العالم فى عام 2016.وذكرت وكالة

خالد بدر الدين:

قفزت مبيعات مجموعة رينو نيسان ميتسوبيشى الفرنسية اليابانية للسيارات الخفيفة إلى أكثر من 10.61 مليون وحدة خلال العام الماضى لتتفوق لأول مرة على مبيعات فولكس فاجن الألماينة التى توقفت عند 10.53 مليون وحدة برغم أنها تصدرت مبيعات السيارات على مستوى العالم فى عام 2016.

وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات شركة نيسان موتور اليابانية بلغت 5.82 مليون وحدة بينما ارتفعت مبيعات رينو الفرنسية إلى 3.76 مليون وحدة فى حين بلغت مبيعات ميتسوبيشى اليابانية حوالى مليون و30 ألف وحدة ليصل إجمالى مبيعات المجموعة إلى 10 ملايين و 610 ألف وحدة خلال العام الماضى.

وتفوقت أيضا مبيعات مجموعة رينو نيسان ميتسوبيشى على مبيعات شركة تويوتا اليابانية من السيارات الخفيفة التى توقفت عند 10.2 مليون وحدة العام الماضى لتأتى فى المركز الثالث بعد أن احتلت المركز الثانى فى عام 2016 وإن كانت الشركة تستبعد وحدة هينو موتورز للشاحنات الثقيلة.