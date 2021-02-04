ثقافة وفنون

لأول مرة.. رامي عياش بالدراما المصرية في رمضان

ينافس عياش في رمضان القادم في حال تم الاتفاق على كل التفاصيل.
أحمد حمدي 12:27 م, الخميس, 4 فبراير 21 12:27 م, الخميس, 4 فبراير 21

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فى مفاجأة فنية كبيرة يستعد النجم اللبناني رامي عياش لخوض تجربة تمثيلية جديدة في مسلسل درامى من إنتاج مصري وعرف أن فكرة المسلسل متميزة ومختلفة، وقد وضَعَتْ لها الشركة المنتجة ميزانية ضخمة.

ومن المتوقع أن ينافس رامي عياش في رمضان القادم في حال تم الاتفاق على كل التفاصيل.

يذكر أن رامى عياش قام ببطولة المسلسل اللبناني “أمير الليل” بمشاركة ميس حمدان وداليدا خليل ونهلة عقل داوود  وهيام أبو شديد وأسعد رشدان، وﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاﺝ إيلي برباري، ولاقى المسلسل نجاحا باهرا عند الجمهور المصري وعُرض في 2016.

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كما قام رامى ببطولة سينمائية بفيلم “باباراتزي” بمشاركة إيمان العاصي، وعزت أبو عوف، وكارلا بطرس، وميرفا القاضي، وتاليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوي والذي عُرض عام 2015.

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بقلم أحمد حمدي

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