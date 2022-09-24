لأول مرة.. تصدير 45 ألف طن «ملح مغسول» إلى كينيا من شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تصدير شحنة من الملح المغسول للأسواق الإفريقية لأول مرة من ميناء شرق بورسعيد الجديد، حيث تعد هذه الشحنة هي أولى الشحنات من هذا النوع من الأملاح والذي يصدر للخارج للاستخدام في بعض الصناعات ، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة العملاقة AMIS kALON القادمة من ميناء ميرسن بتركيا، والتي ترفع علم بنما، والبالغ طولها نحو 186 متراً، بغاطس 18 متراً، وذلك لشحن 45 ألف طن ملح إلى كينيا، شرق إفريقيا، وذلك لاستخدامه في العمليات الصناعية للبتروكيماويات ودباغة الجلود وأغراض حيوية أخرى.

وفى ذات السياق اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن ، وتقديم الخدمات البحرية لها بعد الرسو والربط على أرصفة الميناء، والتى استغرقت أربعة أيام لشحنها، فضلاً عن استمرار الجهود التنسيقية مع “شركة سى ترانس ” للشحن والتفريغ تماشياً مع رؤية الهيئة الاقتصادية في تطبيق تكنولوجيا تقليل نسب التلوث لتحسين الأداء البيئي وإنهاء أي آثار بيئية، حيث يعد ميناء شرق بورسعيد أحد الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة بحسب المعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن استقبال هذا النوع من السفن وتصدير منتجات سيناوية للأسواق من الموانئ التابعة للهيئة، يأتى انعكاسا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.