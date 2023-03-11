لأول مرة.. تصدير خام الكلينكر للسوق الأسبانية و600 طن حديد لسيراليون من شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية تصدير أول شحنة من خام الكلينكر عبر ميناء شرق بورسعيد للسوق الأسبانية، حيث استقبل الميناء، صباح اليوم، السفينة OWL القادمة من تركيا بحمولة كلية بلغت 33064 طن؛ وذلك لشحن 60 ألف طن من خام الكلينكر إلى أسبانيا، مما يعدّ دليلًا على نمو حركة التشغيل بالأرصفة الجديدة، والاهتمام بفتح أسواق أوروبية جديدة.

وأضافت المنطقة الاقتصادية، في بيانها الصادر، أن الميناء انتهى من تصدير شحنة حديد محلي تابع لشركة حديد المراكبي للأسواق الأفريقية كشحنة أولى من نوعها تصدر عبر الميناء،

حيث استقبل الميناء السفينة KINLING القادمة من سنغافورة بحمولة كلية بلغت 22360 طن؛ وذلك لشحن 600 طن حديد مسلح وتصديره إلى سيراليون.

جدير بالذكر أن الأسواق الأفريقية تعدّ المستورد الأول لمواد البناء عبر ميناء شرق بورسعيد، مثل خام الكلينكر والأسمنت الأبيض والحديد،

ويأتي ذلك انعكاسًا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع،

وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات المصرية وشحنها عبر الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

وذلك فى إطار رؤية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فتح أسواق خارجية جديدة وزيادة الصادرات من البضائع المصرية وتصديرها عبر موانئ الهيئة.

في هذا الصدد يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن التفريغ على الأرصفة.