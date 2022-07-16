لأول مرة.. تجربة زراعة محصول الأرز بنظام الري بالتنقيط في صحراء المغرة (صور)

نجح معهد بحوث المحاصيل الحقلية برئاسة الدكتور رضا محمد علي مدير المعهد لأول مرة في تنفيذ تجربة زراعة الأرز بمنطقة صحراء المغرة، وذلك بتطبيق نظام الري بالتنقيط.

وأشار مصدر مسئول بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، إلى أن التجرية يتم تنفيذها تحت إشراف الدكتور بسيوني زايد بقسم بحوث الأرز ومدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”المال” أن تلك التجربة في حالة نجاحها ستكون نقلة كبيرة في زراعة الأرز في مصر، والذي يعد أكثر المحاصيل استهلاكا لمياه النيل، إضافة إلى اعتماد السوق المحلية عليه بالغذاء اليومي للمصريين، علاوة على أن التجربة تأتي في منطقة صحراوية وليست طينية كما هو المعتاد في زراعة الأرز الذي يتركز زراعته في محافظات الدلتا، خاصة كفر الشيخ والدقهلية والغربية ودمياط.

في حين كان قد أكد الدكتور بسيونى زايد رئيس بحوث بقسم بحوث الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، أن باحثي قسم بحوث الأرز قاموا بزراعة أصناف تتحمل زيادة فترات الري.

وأضاف أن الفريق البحثي استطاع ابتكار طرق لزراعة تلك الأصناف تتمثل في الزراعة على خطوط وخاصه للصنف جيزة 179 الذي تم زراعته العام الجاري بمناطق بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية.

وتابع زايد أنه من المتوقع أن يوفر زراعة هذا الصنف كميات من المياه تتراوح من 1000 – 1500 متر مكعب للفدان خلال موسم زراعة الأرز، كما أنه من المتوقع أن يصل متوسط إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 4000 – 4200 طن للفدان بالمقارنة بالزراعة بالطرق التقليدية التي تستهلك مياه حوالى 5000 الى 5500 متر مكعب للفدان.

وردا على من شكك في إمكانية حدوث مثل هذا الإنجاز في ظل الظروف الحالية تقام هذه التجارب حاليا بحقول المزارعين بالوجه البحري، مشيرا إلى أن إعراض المزارعين عن زراعة الأرز الجاف وتسميته بالصنف سخا سوبر 300 كأرز جاف يعد مسمى خطأ، مشيرا إلى أن هذا الصنف واحد من أصناف عديدة من أهمها جيزة 179 وجيزة 178 وهجين مصري واحد.

وأشار رئيس قسم بحوث الأرز أن الصنف جيزة 179 المزروع على خطوط، لم يتعرض لأي أعراض، حيث إن كل كميات التقاوي التي تم إنتاجه منه تم بيعها، إضافة إلى كميات اخري تم بيعها من مزارعين إلي مزارعين آخرين.

وتابع أن هناك من شكك في تلك الأصناف بأنها مصدر للحشائش، لافتا إلى أن علميا وعمليا فإن المزارع عليه أن يقوم بغربلة أي تقاوي سواء من مركز البحوث أو من السوق التقليدية، لافتا إلى أن الحشائش دائما ما يكون مصدرها التربة وليست التقاوي.

وأوضح أن تلك التقاوي تحتاج إلي برنامج متكامل المكافحة، مشيرا الى أن تلك الأصناف وتحديديا جيزة 179 لديه القدرة على تقليل انبات الحشائش نسبيا.