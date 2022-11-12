لأول مرة.. الموسيقار خالد حماد على المسرح الكبير بالأوبرا المصرية

يحيي الموسيقار القدير خالد حماد لأول مرة حفلا موسيقيا كبيرا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 23 نوفمبر الجاري.

وسيكون الحفل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة وبقيادة المايسترو ناير ناجي، يوم الأربعاء 23 نوفمبر في تمام الثامنة مساء.

يذكر أن الموسيقار خالد حماد قدم العديد من موسيقي الأفلام الروائية الطويلة مثل “ضحك ولعب وجد وحب، صعيدي في الجامعة الأمريكية، العشق والدم، همام في أمستردام، شورت وفانله وكاب، بليه ودماغه العاليا، رشة جريئة”.

وهو مؤلف موسيقي وملحن ومخرج سينمائي ومنتج تخرج في المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار عام 1995، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما مصر قسم إخراج، قام بإخراج أكثر من فيلم تسجيلى وروائي قصير منها: عبد الله والبحر، عليك واحد، شجرة التوت، ولم يحترف الإخراج إلى الآن.